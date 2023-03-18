Sezonun ilk turist kafilesine çiçekli karşılama

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YDA Dalaman Havalimanı'na İngiltere'nin Manchester şehrinden gelen 188 kişilik kafile için karşılama töreni düzenlendi. Uçaktan inen yolcular YDA Dalaman Havalimanı CEO'su Yiğit Laçin ve havalimanı çalışanları tarafından kırmızı güllerle karşılandı. Çeşitli ikramlarda bulunulan İngiliz turistler, işlemlerinin ardından konaklayacakları otellere geçti.
YDA Dalaman Havalimanı CEO'su Yiğit Laçin, İngiltere'den Muğla'ya gelen sezonun ilk charter seferinin Dalaman Havalimanı'na yapıldığını söyleyerek, "İngiltere'nin Manchester kentinden 188 yolcuyla gelen ilk uçağı karşıladık. Yaşadığımız deprem felaketinin üzüntüsüyle 2023 sezonuna girerken amacımız daha çok çalışıp turizm sektöründeki tüm paydaş ve iş ortaklarımızla birlikte misafirlerimize en iyi hizmeti sunarak, depremin ülkemizde açtığı yaralarının en hızlı şekilde sarılmasına katkıda bulunmak" diye konuştu.