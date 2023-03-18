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Sezonun ilk turist kafilesine çiçekli karşılama

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#Turist#Muğla#Çiçek
Sezonun ilk turist kafilesine çiçekli karşılama
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 10:36

Muğla'nın Dalaman ilçesine İngiltere'den gelen turist kafilesi havalimanında çiçeklerle karşılandı.

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YDA Dalaman Havalimanı'na İngiltere'nin Manchester şehrinden gelen 188 kişilik kafile için karşılama töreni düzenlendi. Uçaktan inen yolcular YDA Dalaman Havalimanı CEO'su Yiğit Laçin ve havalimanı çalışanları tarafından kırmızı güllerle karşılandı. Çeşitli ikramlarda bulunulan İngiliz turistler, işlemlerinin ardından konaklayacakları otellere geçti.

YDA Dalaman Havalimanı CEO'su Yiğit Laçin, İngiltere'den Muğla'ya gelen sezonun ilk charter seferinin Dalaman Havalimanı'na yapıldığını söyleyerek, "İngiltere'nin Manchester kentinden 188 yolcuyla gelen ilk uçağı karşıladık. Yaşadığımız deprem felaketinin üzüntüsüyle 2023 sezonuna girerken amacımız daha çok çalışıp turizm sektöründeki tüm paydaş ve iş ortaklarımızla birlikte misafirlerimize en iyi hizmeti sunarak, depremin ülkemizde açtığı yaralarının en hızlı şekilde sarılmasına katkıda bulunmak" diye konuştu.

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Sezonun ilk turist kafilesine çiçekli karşılama



Laçin, İngiltere'den uçuşların yıl boyu devam edeceğini belirterek, "Turizm sezonu için hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni sezonda hedefimiz, 2019 rakamlarını geçerek yılda 5 milyonuncu yolcumuzu karşılamak" dedi.

Turistlerden Sera Jeffries, depremler nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Türk halkının acısını paylaşıyoruz. Ülkenizde yaşanan deprem felaketi bizim Türkiye'ye gelmemizi durdurmadı. Biz Türk halkını ve Türkiye'yi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk turist kafilesine çiçekli karşılama



Türkiye'ye ilk kez 1998 yılında balayı için geldiklerini ve her yıl 3-4 kez tatil için tercih ettiklerini anlatan Jack-July Belsey çifti ise "Türkiye ve Marmaris, bizim ikinci evimiz. Bu Türkiye'ye 62'nci gelişimiz" dedi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremler nedeniyle bu yıl sezonun ilk uçağına su takı ile karşılama yapılmadığı öğrenildi.

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#Turist#Muğla#Çiçek

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