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Haber Giriş: 25.01.2021 - 15:04 | Son Güncelleme:

Sezgin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Dünya Avucunuzda Sezgin hakkında bilgiler

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Sezgin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Dünya Avucunuzda Sezgin hakkında bilgiler
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Dünya Avucunuzda Sezgin Yılmaz, biyografisi ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinden ünlenen Sezgin Yılmaz, buradaki fenomenliğini televizyon programı yaparak sürdürdü. Peki, Sezgin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte, Dünya Avucunuzda Sezgin hakkında bilgiler

Sezgin Yılmaz, 1983 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Görsel Tasarım bölümünde okudu. 7 yılda üniversiteyi bitirdi ve askerden döndüğünde bir süre babasının yanında çalıştı. Bir röportajında 9-5 mesaisinin kendisine göre olmadığını dile getiren Sezgin Yılmaz, Instagram’ı meslek edinmesini ise şu sözlerle aktarmıştı: “Kısa bir süre babamla çalışmayı denedim. Baktım olmuyor, 9-5 mesai de bana ters... Benim bitirdiğim bölümdeki arkadaşların hepsi ajanslarda filan çalışıyor. Çok sıkılıyorlar ve kuş kadar para alıp, gece birlere kadar işten çıkamıyorlar. Ben bunu istemedim. Ama aklım sosyal medya ve internet üzerinden bağımsız bir iş yapmakta kaldı. O sırada Instagram’ı farkettim. Yükledim, ama önceleri filtre programı sandım. Bir süre sonra kavradım.”

 

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