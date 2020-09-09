Sezgin Erdoğan kimdir? MSB acı haberi duyurdu!

MSB, "Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Kahraman silah arkadaşımız Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

SEZGİN ERDOĞAN HAKKINDA

Uzun yıllardır TSK bünyesinde farklı rütbelerde görevler alan Sezgin Erdoğan, bir dönem Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı olarak da görev yapmıştı.

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, Ağustos 2019'da İstanbul Bağcılar'daki 47. Tugay Komutanlığı'na atanmıştı.

Sezgin Erdoğan'ın eşi de Isparta Adliyesi'nde hakim olarak görev yapıyordu.