Sezen Aksu hakkında suç duyurusu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldüAvrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü#COVID-19
Memur olmak isteyenler dikkat İşte yeni açılan kadrolarMemur olmak isteyenler dikkat! İşte yeni açılan kadrolar#Memur
Hülle transferi dendi, Süper Lige gitti Galatasaray göndermişken neden transfer edildiHülle transferi dendi, Süper Lig'e gitti! Galatasaray göndermişken neden transfer edildi?#Erencanyardımcı
Arnavutluka 522 deprem konutu... Erdoğan: Elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaştıkArnavutluk'a 522 deprem konutu... Erdoğan: Elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaştık#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Vaka sayısı 100 kat arttı... Korona kumarı ters teptiVaka sayısı 100 kat arttı... Korona kumarı ters tepti#Avustralya
Vaka yoğunluğunda zirvede İşte Eskişehirde koronavirüs artışının nedeniVaka yoğunluğunda zirvede! İşte Eskişehir'de koronavirüs artışının nedeni#Koronavirüs
Filmlere ve kitaplara konu olmuştu... 78 yıllık büyük sır çözüldüFilmlere ve kitaplara konu olmuştu... 78 yıllık büyük sır çözüldü!#Anne Frank
Galatasarayda büyük kriz Ödeme yapmadılarGalatasaray'da büyük kriz! 'Ödeme yapmadılar'#Olimpiu Morutan
Ne ilaç ne de anestezi 2000 yıl önce başarmışlarNe ilaç ne de anestezi! 2000 yıl önce başarmışlar#Kafatası
Acil servis doktoru tutuklandı Kundaklama, sahipsiz hayvan öldürme şimdi de tecavüzAcil servis doktoru tutuklandı! Kundaklama, sahipsiz hayvan öldürme şimdi de tecavüz#Uşak
Tarihi bir yıl yaşanmıştı İşte kripto paralarda 2022 senaryolarıTarihi bir yıl yaşanmıştı! İşte kripto paralarda 2022 senaryoları#Kripto Para Piyasası
Kamerunlu dolandırıcıdan iş adamlarına büyük tuzakKamerunlu dolandırıcıdan iş adamlarına büyük tuzak#Dolandırıcılık
Oğlum riskli bir ameliyat geçirdi'Oğlum riskli bir ameliyat geçirdi'#Adalet Sara
Tıp tarihine geçti Türkiyede ilk: Kendim 39, kollarım 12 yaşındaTıp tarihine geçti! Türkiye'de ilk: Kendim 39, kollarım 12 yaşında#Cihan Topal
Salgında bağışıklığa en zararlı besin maddesi açıklandıSalgında bağışıklığa en zararlı besin maddesi açıklandı!#Koronavirüs
HABERLERGündem Haberleri

Sezen Aksu hakkında suç duyurusu

#Ankara#Sezen Aksu#Mikail Yılmaz
Sezen Aksu hakkında suç duyurusu

Ankara'da şarkıcı Sezen Aksu hakkında, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısındaki Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik sözleri nedeniyle 'Dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama' suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

Haberin Devamı

Şarkıcı Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısındaki 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri yargıya taşındı. Ankara'da aralarında avukat Mikail Yılmaz'ın da bulunduğu bir grup vatandaş, Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çıkışta adliye önünde grup adına açıklama yapan avukat Mikail Yılmaz, Aksu'nun şarkısında kamuoyunda infiale yol açabilecek tarzda Hz. Adem ve Hz. Havva hakkında aşağılayıcı ifadeler kullandığını ileri sürdü. Bu ifadelerle Aksu'nun dini kişilikleri itibarsızlaştırmayı hedeflediğini belirten Yılmaz, "Bu durum İslam dinine inananlar bakımından haklı bir öfke uyandırmıştır. Nitekim şüphelinin YouTube kanalında, Facebook sayfasında ve internet sitesinde birçok kişi tarafından şüpheliye karşı bir öfke oluşmuştur" dedi.

Haberin Devamı

Avukat Yılmaz, şarkıda geçen ifadelerin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini ifade ederek, "Aksu hakkında 'Dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama' suçundan suç duyurusunda bulunduk. İnternet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı alınmasını talep ettik. Ayrıca suçtan elde edilen gelir olduğu için kazancın müsaderesini talep ettik" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Sezen Aksu#Mikail Yılmaz

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki