'Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı...' Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydın'ın ardından...

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1952 yılında Ankara'da dünyaya gözlerini açan Sezai Aydın'ın hayatı, TRT'nin ilk televizyon yayınına geçtiği 1968 yılında yani 16 yaşındayken Ankara Şehir Tiyatroları'na adım atmasıyla değişti.

Tesadüf eseri kendini bir anda TRT'nin seslendirme odasında bulan Aydın, o günleri "TRT'deki ilk yabancı dizelere yaptığım seslendirmeleri izleyemedim. Çünkü evimde televizyon yoktu. Ancak seslendirmeden kazandığım parayı tiyatrodan kazanamadım" diye anlatmıştı.

Fransız yapımı bir TV dizisini tek başına seslendirerek, TRT'de çalışmaya başlayan Aydın'ın kariyeri 1976'da TRT'nin de yayın haklarını satın aldığı Rocky filmi ile değişti.

"1968 yılında seslendirmenin ne olduğunu hiç kimse bilmiyordu. İlk seslendirmelerde Karagöz-Hacivat gibi tek kişi seslendirme yapmaya başladım." Sezai Aydın

ROCKY İLE HAFIZALARA KAZINDI

Yoksul ve kimsesiz bir boksör olan Rocky Balboa'nın yaşam hikâyesinin anlatıldığı ve izleyen yıllarda bir efsaneye dönüşen Rocky'yi yani Sylvester Stallone'yi seslendiren Sezai Aydın bu deneyimini ise "Bana bu rolleri neden verdiler bilmiyorum. Muhtemelen bu seslendirme işine ilk başlayan olduğum için. Ben de kendimi hep 'Bu işin Rock'ysiyim' diye motive ettim. Ama o dönem seslendirme işi çok zahmetliydi. Tüm yumruk atma yumruk yeme seslerini biz yaptığımız için bitmek bilmiyordu. Hatta filmin sonunda tıpkı Stallone gibi, o kadar raunt maç yapmış gibi dublajından sonra pestilim çıkmıştı..." diye özetlemişti.

"TRT'deki ilk yabancı dizilere yaptığım seslendirmeleri izleyemedim. Çünkü evimde televizyon yoktu. Ancak seslendirmeden kazandığım parayı tiyatrodan kazanamadım" Sezai Aydın

Rocky serisinin ardından Rambo serisinde de Sylvester Stallone'ye ses veren Aydın 1980 ile 2000'li yılları arasında; Al Paçino'dan, Eddie Murphy'den, Robin Williams'a, Dustin Hoffman'dan, Woody Allen'a kadar onlarca Holywood starının bu topraklardaki sesi oldu.

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"Rocky filmlerinin sonunda sanki o kadar raunt maçı ben yapmışım gibi pestilim çıkardı..." "Rocky filmlerinin sonunda sanki o kadar raunt maçı ben yapmışım gibi pestilim çıkardı..."

Red Kit'teki Joe Dalton ve Fred Çakmaktaş ile çocukların da hafızasına kazınan Aydın'ın unutamadığı karakter ise Bill Cosby.

Sezai Aydın kariyeri boyunca tiyatro ve beyazperdeden de kopmadı. Aydın; Kaynanalar, Yahşi Cazibe gibi çok izlenen dizilerin yanı sıra birçok sinema filmi ve tiyatro oyununda da görev yaptı. Sezai Aydın kariyeri boyunca tiyatro ve beyazperdeden de kopmadı. Aydın; Kaynanalar, Yahşi Cazibe gibi çok izlenen dizilerin yanı sıra birçok sinema filmi ve tiyatro oyununda da görev yaptı.

1984 ile 1992 yılları arasında tek kanallı dönemde adeta hayatımızın bir parçası olan Cosby ailesinin 'reisini' seslendiren Aydın, o günleri "Bill Cosby'nin cümlelerinde senkronu bir türlü tutturamamıştık. Bunun üzerine ben de kendi yorumumu yaptım ve cümlelerini ağzımdan uzattım. Yani Bill Cosby tamamen bana ait bir yorumdu. Bunu Bill Cosby de kabul etmezdi belki ama bu sayede bence Türkiye'de çok sevildi" demişti.

(Bu yapımdan uzun yıllar sonra komedyen Bill Cosby'nin cinsel saldırı suçlarından hüküm giymesi tüm dünyayı şoke etti.)

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"En keyif aldığım işlerden birisi de Fred Çakmaktaş'tı. Kızımın arkadaşları ben gelene kadar evimizde Fred Çakmaktaş taklidini duymak için beklerdi" "En keyif aldığım işlerden birisi de Fred Çakmaktaş'tı. Kızımın arkadaşları ben gelene kadar evimizde Fred Çakmaktaş taklidini duymak için beklerdi"

2016 yılında TRT'ye verdiği bir röportajda Aydın 1970'li yılları "Seslendirme işine Türkiye'de 6 kişi başladık. Herkes öldü bir tek ben kaldım..." diye anlatmıştı...

Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın, geçtiğimiz Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın, geçtiğimiz Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

EŞİNİN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Usta oyuncu Sezai Aydın, eşi Fatma Çiğdem Aydın’ı toprağa verdikten üç hafta sonra diyabet ve kalbe bağlı olarak hastaneye kaldırıldı. Aydın hastanedeki 20’nci gününde, dün aramızdan ayrıldı. Acı haberi veren oğlu Arda Aydın "20 gündür hastanedeydi. Corona virüs tedavisi görmüyordu... Diyabete bağlı kalp yetmezliğinden vefat etti" dedi.

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KARACAAHMET'TE TOPRAĞA VERİLECEK

Sezai Aydın için yarın Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Sanatçının naaşı, Üsküdar Şakirin Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DOSTLARI ONU ANLATTI: ÖĞRENCİLERİ HER GÜN STALLONE İSTERDİ

Sezai Aydın ile birlike öğrenciler yetiştiren, Dilbilimci, Ses Uzmanı Levent İnce: "Hayatımda tanıdığım en komik ve eğlenceli insanlardan biriydi. Her bir araya geldiğimizde mutlaka bir fıkra anlatırdı. Ama bu fıkraları dinlemeniz lazım, bir insan bu kadar mı güzel kendini dinletir. Anlattığı her olayda insanı kahkahalara boğardı. Seslendirmenin efsane isimlerindendi. Sadece seslendirme de değil, tiyatronun da iyi isimleri arasında yer aldı" dedi.

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Pandemi döneminde Aydın'ın evden çıkmadığını anlatan ince "Salgın nedeniyle de görüşememiştik. Bu da ayrıca içimde acı olarak kaldı. Yaklaşık 1 ay önce eşini kaybetti. Son zamanlarında zor süreçler atlattı. Öğrencilerin gözünde Sezai bey çok iyi bir hocaydı hatta bir efsaneydi. Her ders başlangıcında öğrenciler, ''Sylvester Stallone'' derdi. Sezai bey, her derste o ünlü seslendirmesini yapardı." diye konuştu.

Sezai Aydın 1990'larda TRT'nin reyting rekortmeni Bir Kelime Bir İşlem yarışmasında da bir süre sunucu koltuğunda oturmuştu. Sezai Aydın 1990'larda TRT'nin reyting rekortmeni Bir Kelime Bir İşlem yarışmasında da bir süre sunucu koltuğunda oturmuştu.

"MESLEKTE BİRÇOK İNSANA ELİ DEĞDİ..."

Türk seslendirme oyuncusu Sungun Babacan duygularını şöyle anlattı "Benim çok sevdiğim dostumdu. 40 yılı aşkın süredir birlikte çalıştığım, çok değerli bir seslendirme sanatçısı olduğu kadar çok da değerli de bir tiyatro sanatçısıydı. Ama Sezai Aydın, benim gördüğüm en değerli seslendirme sanatçılarından biriydi. Çok çalışkan ve başarılı bir insandı ancak son yıllarından biraz da yorulmuştu. Ama hayatı boyunca yetiştirdiği o kadar kıymetli insanlar var ki. Hem seslendirme alanında hem de tiyatroda. Birçok insana mesleki açıdan eli değdi"

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"BEN TOM CRUISE O DUSTIN HOFFMAN"

"Sezai Aydın ile o kadar çok anım var ki. Genellikle seslendirme stüdyolarında denk gelirdik. Onda da bende de izler bırakan çok güzel seslendirmeler yaptık. Rainman'ı seslendirmiştik mesela onunla. Sezai, Dustin Hoffman konuştu ben de Tom Cruise'u konuşmuştum. Seslendirme yönetmeni olarak ayrıca benimle çevirmen olarak da çalışırdı. Ben çeviri de yapardım. Seslendirme alanında bizim yaş grubunda onun ilk tercihi ben olurdum. Benim ilk tercihim de Sezai olurdu. Çalışması muazzam bir adamdı. Aynı ekip içerisinde yer almaktan büyük mutluluk duyardık. Yönetmen koltuğuna oturduğumda Sezai'yi azarlamaktan, o yönetmen koltuğuna oturduğunda beni azarlamaktan büyük keyif alırdık''