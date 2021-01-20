Seyyar sinema salonunda taciz! Ödül gibi ceza istinaftan döndü

Dava dosyasına göre, 5 Mart 2019 günü, Ankara’da bir ortaokulda, müdürlüğün izni ile okul bahçesinde, öğrencilere izletmek amacıyla seyyar sinema aracı getirildi. İkisi 11 yaşında diğeri 12 yaşında olan üç kız öğrenci, sinema aracına binerken, görevli Ömer D.’nin (38) elle tacizine maruz kaldı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Ömer D. tutuklanırken, hakkında “Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

ALT SINIRDAN CEZA

ÇİM’de ifadesi alınan çocuklar, maruz kaldıkları taciz olayını bütün ayrıntılarıyla anlatırken, sanık Ömer D. ise savunmasında “kargaşa içinde kamyona binen küçük çocukları sıraya koymak için istemeden elinin mağdurelerin vücuduna dokunmuş olabileceği” iddiasında bulundu. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, sanığa “Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan alt sınırdan 3 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme verdiği bu cezadan iyi hal indirimi de yaparak, verdiği cezayı 2 yıl 6 aya indirdi.

TEK ÇOCUK OLSA İNANILMAZ DA

Gerekçeli kararda, “Eğer, şikayette bulunan çocuk sayısı bir çocuk olsaydı, bu çocuğun hayal dünyasında böyle bir eylemin başına geldiğini hayal edip, buna kendini inandırması psikolojik olarak mümkündür. Ancak, bu şekilde şikayet eden çocuklar üçten fazla olup, ısrarla ifadelerini devam ettiren çocuklar için iddianame ile dava açılmıştır. Adı geçen çocukların, Çocuk İzleme Merkezi’nin çekmiş olduğu videolar izlenmiş ve adı geçen bu iki mağdurenin doğru söylediği kanaatine varılmıştır” denildi.

‘SANIĞIMIZ…’

Kararda, “film kamyonetin içinde başladıktan sonra sanığımızın içeride olmadığı kanaatine varıldığı” değerlendirilmesi yapılarak Ömer D.’nin mağdure E.N.F’ye karşı atılı suçu işlemediği, bu kız çocuğu yönünden hakkında beraat kararı verildiği belirtildi.

‘KEŞKE CEZAYI ERTELEYEBİLSEK’

Mağdur çocuklarının avukatı Ayşe Nur Akdemir, Ankara 46. Asliye Ceza Hakimi’nin karar duruşmasında sanık için “yavrum seni azad edeceğiz var mı söylemek istediğin başka bir şey?” , “ah yavrum keşke cezayı erteleyebilsek ancak kanun izin vermiyor” şeklindeki ifadeler kullandığı iddiasıyla CİMER’e şikayette bulundu. Avukat Akdemir, aynı zamanda sanığa alt sınırdan ceza vermesi ve iyi hal indirim yapılması nedeniyle istinaf başvurusunda bulundu.

KARAR BOZULDU

Kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi ise 10 Aralık 2020 tarihinde CMK’da “Olayın delili, bir tanığın açıklamalarında ibaret ise, bu tanık duruşmada mutlaka dinlenir. Daha önce yapılan dinleme sırasında düzenlenmiş tutanağın veya yazılı bir açıklamamın okunması dinleme yerine geçmez” hükmü bulunduğu belirtilerek, “Bu kapsamda, ilk derece mahkemesince olayın tek tanığı konumunda bulunan mağdurelerin, iddiaya konu hususlarla ilgili CMK’da öngörülen yöntemle beyanlarının alınmasından sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması nedeniyle hükümlerin bozulmasına karar verildi” denildi.

USULE UYGUN DİNLEME KARARI

Bozma kararından sonra dosyayı yeniden ele alan yerel mahkeme, 29 Aralık 2020 tarihinde “Mağdur çocukların Sosyal Hizmet Uzmanı eşliğinde beyanlarının alınması ve gerekli hazırlıkların yapılması için Adli Görüşme Odasına müzekkere yazılmasına” karar vererek, duruşmayı Nisan ayına erteledi.