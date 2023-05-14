Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Seyşeller’deki ihanet ‘anlaşmalı’ bitti

Güncelleme Tarihi:

#Hüsniye Kadıoğlu#Teoman Cem Kadıoğlu#Aldatma
Seyşeller’deki ihanet ‘anlaşmalı’ bitti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 07:00

Dr. Hüsniye Kadıoğlu, kendisini Seyşeller’deki yazlıklarında aldatmakla suçladığı eşi Prof. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu ile boşandı.

Haberin Devamı

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Hüsniye Kadıoğlu, 37 yıl önce evlendiği eski İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Epiderm Poliklinikleri’nin hissedarı Prof. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu’na ‘haysiyetsiz yaşam sürme ve zina’ nedeniyle boşanma davası açmıştı. Eşinden 10 milyon lira tazminat ve 50 bin lira nafaka isteyen Hüsniye Kadıoğlu’nun dilekçesinde, “Seyşeller’de bulunan yazlık evlerinde kendisine ait olmayan bir kadın iç çamaşırı bulmuştur. Maya T.’nin Facebook hesabına bakan Hüsniye Kadıoğlu, kapak fotoğrafının Seyşeller’deki yazlık evlerinin önündeki plaj olduğunu fark etmiştir” denilmişti.

SOYADINI KULLANACAK

Kadıoğlu çiftinin iki yıldır devam eden boşanma davaları ‘anlaşmalı’ şekilde sona erdi. İstanbul aile mahkemesinde geçen ay görülen boşanma davasına Hüsniye Kadıoğlu ile Teoman Cem Kadıoğlu avukatlarıyla katıldı. Boşanma konusunda anlaştıklarını söyleyen çift, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu, fikren ve ruhen anlaşamadıklarını belirterek boşanmalarına karar verilmesini istedi. Duruşmada Hüsniye Kadıoğlu, 10 milyon liralık tazminat ile 50 bin liralık nafakadan vazgeçtiğini ifade etti. Kararını açıklayan mahkeme, Hüsniye Kadıoğlu ile Teoman Cem Kadıoğlu’nun ‘anlaşmalı’ olarak boşanmalarına karar verdi. Talep olmadığı için tazminat ve nafaka yönünden karar verilmesine yer olmadığını belirten mahkeme, Hüsniye Kadıoğlu’nun boşandıktan sonra ‘Kadıoğlu’ soyadını kullanmaya devam etmesine hükmetti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hüsniye Kadıoğlu#Teoman Cem Kadıoğlu#Aldatma

BAKMADAN GEÇME!

5 maddede inşaatta yeni dönem... Mühendislere tecrübe şartı geldi

5 maddede inşaatta yeni dönem... Mühendislere tecrübe şartı geldi

#Deprem
Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz Hangi hastalıklara yol açıyor

Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz! Hangi hastalıklara yol açıyor?

#Bakteri
Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... 'DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor'

#ABD