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Seyir halindeyken silahla başından vurulan motosikletli genç hayatını kaybetti

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#Adana#Yüreğir#Silahlı Saldırı
Seyir halindeyken silahla başından vurulan motosikletli genç hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 15:52

Adana'da 3 Eylül’de motosikletiyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu başından vurularak ağır yaralanan Mehmet Emin Çelik (16), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen Mehmet Emin Çelik, silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile başından vurulan Çelik, bir otomobile çarpıp, yere düştü. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Seyir halindeyken silahla başından vurulan motosikletli genç hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çelik'in durumunun kritik olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ise yerde çok sayıda kovan buldu.

Seyir halindeyken silahla başından vurulan motosikletli genç hayatını kaybetti

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İKİ GÜN ARAYLA 2'NCİ SALDIRI

Sosyal medya hesabından "Artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama hiç güvenli değil. Resmen asayiş çökmüş. Herkesin belinde bir tabanca olmuş 4 bin 500 TL. Mermi bedava. Kimden istesen verirler" paylaşımı yapan İbrahim Taşkıran (42) da 1 Eylül'de aynı caddede uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Seyir halindeyken silahla başından vurulan motosikletli genç hayatını kaybetti

Hastanede tedavisi süren Mehmet Emin Çelik, bugün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çelik’in cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, cinayetle ilgili birden fazla şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Seyir halindeyken silahla başından vurulan motosikletli genç hayatını kaybetti

 

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#Adana#Yüreğir#Silahlı Saldırı

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