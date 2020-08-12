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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 09:11,Son Güncelleme:

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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BURSA'da seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu alev alev yandı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Tolga Sağdıç (35) yönetimindeki 16 JV 355 plakalı otomobil seyir halindeyken, motor kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurup, indi. Alevler kısa sürede otomobilin her tarafını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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