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Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 21.02.2020 - 13:57,Son Güncelleme:/

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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KOCAELİ’de, seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangın sonucu kısa sürede alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Olay, Körfez Kuzey Mahallesi D-100 Yan Yolu üzerinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mehmet Nuri İstemi yönetimindeki 41 ACS 006 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracı durdurarak içinden çıkan sürücünün ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri gönderildi. Gelen itfaiye ekipleri, alevler içerisinde kalan otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü. Hemen aracından çıkan sürücü Mehmet Nuri İstemi’nin herhangi bir yara almadığı görülürken, yanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

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