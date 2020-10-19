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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 11:47 | Son Güncelleme:

Seyir halindeki kamyonetin kasasında tavla oynadılar

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Seyir halindeki kamyonetin kasasında tavla oynadılar
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BURSA'da 2 kişinin, hareket halindeki kamyonetin kasasında, piknik masası üzerinde tavla oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Osmangazi ilçesi Yakın Çevre yolunda seyir halindeki 41 VD 611 plakalı kamyonetin kasasında bulunan 2 kişi, piknik masası üzerinde tavla oynarken görüldü. Bu sırada aynı yöne giden otomobilin sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

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