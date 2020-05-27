Seyir halindeki araÃ§tan silahlÄ± saldÄ±rÄ± 3 kiÅŸi yaralÄ±

Olay, gece saatlerinde merkeze baÄŸlÄ± RÃ¼stempaÅŸa Mahallesinde meydana geldi.Â Nevruz sokakta park halinde olan 23 EL 111 plakalÄ± otomobilde bulunan 3 kiÅŸi, yanlarÄ± gelen otomobildekiler tarafÄ±ndan tabanca vce pompalÄ± tÃ¼fekle saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. SaldÄ±rganlar araÃ§la kayÄ±plara karÄ±ÅŸÄ±rken, otomobilde bulunan 3 kiÅŸi yaralandÄ±. Ä°hbarla olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahale ile kalbi duran yaralÄ±lardan biri hayata dÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan birinin hayati tehlikesinin bulunduÄŸu bildirildi.

SaldÄ±rÄ± ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan polis, ÅŸÃ¼phelilerin kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± aracÄ±n plakasÄ±nÄ± belirlemek iÃ§in Ã§evredeki gÃ¼venlik kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± incelemeye aldÄ±.Â

