Seyhan Posta Kodu kaçtır? Adana'nın ilçesi Seyhan'ın ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları il, ilçe ve bazı büyük illerde de belde ve semtlere göre farklılaşan numaralardır.

Adana İli Posta Kodu

Adana ilimizin posta kodu plakası ile aynı olan 01 numarası ile başlar. Adana ilinin posta kodu 01000 numarasıdır.

Adana - Seyhan İlçesi ve Semtlerinin Posta Kodları

Adana'nın Seyhan ilçesinin posta kodu 01040'tır. Bu ilçedeki bazı semt ve köylerin posta kodları ise aşağıda belirtildiği gibidir:

Seyhan Akkapı Semti posta kodu: 01040

Seyhan Denizli Semti posta kodu: 01130

Seyhan Emek Semti posta kodu: 01080

Seyhan Fevzipaşa Semti posta kodu: 01190

Seyhan Gazipaşa Semti posta kodu: 01120

Seyhan Gülbahçesi Semti posta kodu: 01050

Seyhan Gürselpaşa Semti posta kodu: 01200

Seyhan Hadırlı Semti posta kodu: 01365

Seyhan Hükümet Semti posta kodu: 01020

Seyhan Karayusuflu Semti posta kodu: 01355

Seyhan Kuruköprü Semti posta kodu: 01060

Seyhan Küçükdikili Semti posta kodu: 01430

Seyhan Mavibulvar (Yurt) Semti posta kodu: 01160

Seyhan Merkezköyler Semti posta kodu: 01355

Seyhan Meydan Semti posta kodu: 01070

Seyhan Saydam Semti posta kodu: 01030

Seyhan Şakirpaşa Semti posta kodu: 01100

Seyhan Yağcami Semti posta kodu: 01010

Seyhan Yeşilevler Semti posta kodu: 01180

Seyhan Yeşiloba Semti posta kodu: 0110

Seyhan Yeşilyurt Semti posta kodu: 01150

Seyhan Ziyapaşa Semti posta kodu: 01140

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