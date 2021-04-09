Seyhan Posta Kodu kaçtır? Adana'nın ilçesi Seyhan'ın ve mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodları ülkemizde her alanda kullanılan numaralardır. Adana'nın Seyhan ilçesinin ve mahallelerinin posta kodları nedir? Adana posta kodlarına ait tüm detayları derledik.
Posta kodları il, ilçe ve bazı büyük illerde de belde ve semtlere göre farklılaşan numaralardır.
Adana İli Posta Kodu
Adana ilimizin posta kodu plakası ile aynı olan 01 numarası ile başlar. Adana ilinin posta kodu 01000 numarasıdır.
Adana - Seyhan İlçesi ve Semtlerinin Posta Kodları
Adana'nın Seyhan ilçesinin posta kodu 01040'tır. Bu ilçedeki bazı semt ve köylerin posta kodları ise aşağıda belirtildiği gibidir:
Seyhan Akkapı Semti posta kodu: 01040
Seyhan Denizli Semti posta kodu: 01130
Seyhan Emek Semti posta kodu: 01080
Seyhan Fevzipaşa Semti posta kodu: 01190
Seyhan Gazipaşa Semti posta kodu: 01120
Seyhan Gülbahçesi Semti posta kodu: 01050
Seyhan Gürselpaşa Semti posta kodu: 01200
Seyhan Hadırlı Semti posta kodu: 01365
Seyhan Hükümet Semti posta kodu: 01020
Seyhan Karayusuflu Semti posta kodu: 01355
Seyhan Kuruköprü Semti posta kodu: 01060
Seyhan Küçükdikili Semti posta kodu: 01430
Seyhan Mavibulvar (Yurt) Semti posta kodu: 01160
Seyhan Merkezköyler Semti posta kodu: 01355
Seyhan Meydan Semti posta kodu: 01070
Seyhan Saydam Semti posta kodu: 01030
Seyhan Şakirpaşa Semti posta kodu: 01100
Seyhan Yağcami Semti posta kodu: 01010
Seyhan Yeşilevler Semti posta kodu: 01180
Seyhan Yeşiloba Semti posta kodu: 0110
Seyhan Yeşilyurt Semti posta kodu: 01150
Seyhan Ziyapaşa Semti posta kodu: 01140
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