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HaberlerGündem HaberleriSeyhan Posta Kodu kaçtır? Adana'nın ilçesi Seyhan'ın ve mahallelerinin Posta Kodları
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Haber Giriş: 09.04.2021 - 04:35 | Son Güncelleme:

Seyhan Posta Kodu kaçtır? Adana'nın ilçesi Seyhan'ın ve mahallelerinin Posta Kodları

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Seyhan Posta Kodu kaçtır? Adana'nın ilçesi Seyhan'ın ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları ülkemizde her alanda kullanılan numaralardır. Adana'nın Seyhan ilçesinin ve mahallelerinin posta kodları nedir? Adana posta kodlarına ait tüm detayları derledik.

Posta kodları il, ilçe ve bazı büyük illerde de belde ve semtlere göre farklılaşan numaralardır.

 Adana İli Posta Kodu

 Adana ilimizin posta kodu plakası ile aynı olan 01 numarası ile başlar. Adana ilinin posta kodu 01000 numarasıdır.

 Adana - Seyhan İlçesi ve Semtlerinin Posta Kodları

 Adana'nın Seyhan ilçesinin posta kodu 01040'tır. Bu ilçedeki bazı semt ve köylerin posta kodları ise aşağıda belirtildiği gibidir:

 Seyhan Akkapı Semti posta kodu: 01040

 Seyhan Denizli Semti posta kodu: 01130

 Seyhan Emek Semti posta kodu: 01080

 Seyhan Fevzipaşa Semti posta kodu: 01190

 Seyhan Gazipaşa Semti posta kodu: 01120

 Seyhan Gülbahçesi Semti posta kodu: 01050

 Seyhan Gürselpaşa Semti posta kodu: 01200

 Seyhan Hadırlı Semti posta kodu: 01365

 Seyhan Hükümet Semti posta kodu: 01020

 Seyhan Karayusuflu Semti posta kodu: 01355

 Seyhan Kuruköprü Semti posta kodu: 01060

 Seyhan Küçükdikili Semti posta kodu: 01430

 Seyhan Mavibulvar (Yurt) Semti posta kodu: 01160

 Seyhan Merkezköyler Semti posta kodu: 01355

 Seyhan Meydan Semti posta kodu: 01070

 Seyhan Saydam Semti posta kodu: 01030

 Seyhan Şakirpaşa Semti posta kodu: 01100

 Seyhan Yağcami Semti posta kodu: 01010

 Seyhan Yeşilevler Semti posta kodu: 01180

 Seyhan Yeşiloba Semti posta kodu: 0110

 Seyhan Yeşilyurt Semti posta kodu: 01150

 Seyhan Ziyapaşa Semti posta kodu: 01140

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