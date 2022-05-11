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Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi yükseldi! Kafeler sular altında kaldı

#Adana#Seyhan Baraj Gölü#Kafe
Seyhan Baraj Gölünde su seviyesi yükseldi Kafeler sular altında kaldı

Adana'da bu yıl yağışların fazla olması ve Toros Dağları'ndaki karların erimesi nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'ndeki su seviyesi arttı. Göl çevresindeki bazı kafelerin kıyılarındaki masalar ve eklentiler de su altında kaldı.

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Kurak geçen yılın sonunda yağışların artması ve Toros Dağları’ndaki karların erimesinin ardından Seyhan Baraj Gölü’ndeki su seviyesi arttı.

Seyhan Baraj Gölünde su seviyesi yükseldi Kafeler sular altında kaldı

Göl çevresindeki bazı kafelerin kuraklık zamanında suyun 500 metre çekildiği kıyılara inşa ettikleri iskele, eklenti, oturma grubu ve masalar su altında kaldı.

Kafe çalışanları, sular altında kalan eşyaları kaldırıp temizlemek için yoğun uğraş verdi.

Seyhan Baraj Gölünde su seviyesi yükseldi Kafeler sular altında kaldı

Kafe çalışanlarından Volkan Yanku, her yıl bir kez suyun aşırı yükseldiğini belirterek, “Mekanımız sular altında kaldığı için iş de yapamıyoruz. Bir an önce inmesini bekliyoruz. Bu tezgahta 12 eleman çalışıyor. İş çıkmıyor, yevmiyeler çıkmıyor. İskeleyi 2 defa yükselttik ama yetişemedik. Bir hafta içerisinde düşer diye bekliyoruz ancak ne olacak bilmiyorum” dedi.

Seyhan Baraj Gölünde su seviyesi yükseldi Kafeler sular altında kaldı

Seyhan Baraj Gölünde su seviyesi yükseldi Kafeler sular altında kaldı

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#Adana#Seyhan Baraj Gölü#Kafe

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