Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi yükseldi! Kafeler sular altında kaldı

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Kurak geçen yılın sonunda yağışların artması ve Toros Dağları’ndaki karların erimesinin ardından Seyhan Baraj Gölü’ndeki su seviyesi arttı.

Göl çevresindeki bazı kafelerin kuraklık zamanında suyun 500 metre çekildiği kıyılara inşa ettikleri iskele, eklenti, oturma grubu ve masalar su altında kaldı.

Kafe çalışanları, sular altında kalan eşyaları kaldırıp temizlemek için yoğun uğraş verdi.

Kafe çalışanlarından Volkan Yanku, her yıl bir kez suyun aşırı yükseldiğini belirterek, “Mekanımız sular altında kaldığı için iş de yapamıyoruz. Bir an önce inmesini bekliyoruz. Bu tezgahta 12 eleman çalışıyor. İş çıkmıyor, yevmiyeler çıkmıyor. İskeleyi 2 defa yükselttik ama yetişemedik. Bir hafta içerisinde düşer diye bekliyoruz ancak ne olacak bilmiyorum” dedi.