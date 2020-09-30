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Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 30.09.2020 - 15:00 | Son Güncelleme:

Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı

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İstanbul Ataşehir'de Şeyda Yılmaz'ın şüpheli bir şekilde ölümüyle ilgili olarak yeni görüntü ortaya çıktı. Şeyda Yılmaz'ın bulunduğu rezidanstan bir kişinin çıkarak taksiye bindiği görüldü. Taksiye binen kişinin M.A.D.'nın arkadaşı olduğu öğrenilirken, bu kişinin gelen bir telefon nedeniyle yeniden rezidansa döndüğü öğrenildi.

Ataşehir'de 8. kattan düşerek ölen Şeyda Yılmaz'ın ölümünün şüpheli bulunmuş, arkadaşı M.A.D. isimli arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaydan önce rezidanstan bir kişinin çıkarak taksiye bindiği, taksiye binen kişinin M.A.D.'nın arkadaşı olduğu bu kişinin gelen bir telefon nedeniyle yeniden rezidansa döndüğü öğrenildi.

TAKSİCİ KONUŞTU

O kişinin taksisine bindiği Selçuk Bozdağ olayla ilgili olarak şunları söyledi:
"Bir yolcu geldi 'Şerifali'ye gideceğiz' dedi. Yolda giderken tam evinin oraya yaklaştığımızda bir telefon geldi. Arkadaş hemen panikledi haberi alınca. Ofisteki arkadaşı aramış. 'Bayan arkadaş kendini aşağıya atmış hemen geri dönmemiz gerekiyor acil' dedi. Hemen apar topar geri gedik. Güvenliğin rengi atmış panik olmuş. 'Hayırdır ne oldu?' diye sorduğumda 'Bayanın biri kendi aşağıya atmış' dedi. Polisler bizi yaklaştırmadı zaten, ambulans geldi" diye konuştu.

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