Seycan hemşire öldü... Kusur ona kal

Kazadan sonra Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Seycan Alan’ın ailesi ve eşi Mahmut Alan, yol kenarında bariyerlerin olmaması nedeniyle Karayolları 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nden şikâyetçi oldu. Hazırlanan dosya Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderildi.

Dosyada inceleme yapan bilirkişi heyeti, düzenlediği raporda “Araç sürücüsü Seycan Alan'ın yolun durumunu da göz önünde bulundurmak suretiyle eğimli ve virajlı mahalde aracının hızını azaltıp yavaş seyretmesi gerekirken bu hususlara özen göstermediği, uygun olmayan hızla geldiği olay yerinde sevk ve idare hatası göstererek direksiyon hâkimiyetini kaybettiği, dikkatsiz, tedbirsiz ve kurallara aykırı hareketleri nedeniyle asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmada takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.

Seycan hemşirenin yaşamını yitirdiği kazanın ardından, yol kenarına yaklaşık 20 gün önce bariyerlerin yerleştirildiği öğrenildi.

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