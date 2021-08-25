Seycan hemşire öldü... Kusur ona kal
Karaman’da 9 Nisan Cuma günü saat 16.30 sıralarında, Ermenek Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire Seycan Alan (26), mesai bitimi otomobiliyle evine gitmek için yola çıktı. Yapım çalışmaları süren mıcırlı yolda Alan’ın kontrolünden çıkan otomobil, 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra evin duvarına çarpıp ters dönmüştü. Hemşire Alan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Kazadan sonra Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Seycan Alan’ın ailesi ve eşi Mahmut Alan, yol kenarında bariyerlerin olmaması nedeniyle Karayolları 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nden şikâyetçi oldu. Hazırlanan dosya Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderildi.
Dosyada inceleme yapan bilirkişi heyeti, düzenlediği raporda “Araç sürücüsü Seycan Alan'ın yolun durumunu da göz önünde bulundurmak suretiyle eğimli ve virajlı mahalde aracının hızını azaltıp yavaş seyretmesi gerekirken bu hususlara özen göstermediği, uygun olmayan hızla geldiği olay yerinde sevk ve idare hatası göstererek direksiyon hâkimiyetini kaybettiği, dikkatsiz, tedbirsiz ve kurallara aykırı hareketleri nedeniyle asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmada takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.
Seycan hemşirenin yaşamını yitirdiği kazanın ardından, yol kenarına yaklaşık 20 gün önce bariyerlerin yerleştirildiği öğrenildi.