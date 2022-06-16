Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sevinç İnönü'nün VIP terminaline alınmadığı iddiaları asılsız çıktı

#Sevinç İnönü#İstanbul Havalimanı#VIP
Sevinç İnönünün VIP terminaline alınmadığı iddiaları asılsız çıktı

Eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün İstanbul Havalimanı VIP terminaline alınmadığını iddiaları üzerine yapılan araştırma sonucu, iddianın asılsız çıktığı belirtildi.

Haberin Devamı

Medyada bugün çıkan bazı iddialara göre, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün VIP terminaline alınmadığı iddia edilmişti.

Edinilen bilgiye göre, yapılan araştırma sonucunda iddianın asılsız çıktığı ifade edildi. Buna göre VIP kayıtlarında yapılan taramada yakın tarihte Sevinç İnönü'nün İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ni kullanma talebinin bulunmadığı ve VIP Terminali'nde görevli personelle haberde belirtilen şekilde bir konuşmanın geçmediği kaydedildi. Ayrıca, Sevinç İnönü'nün son olarak 11.07.2019 tarihinde Londra gidiş ve 26.07.2019’da ise Londra dönüş uçuşunda havalimanı VIP Terminali'ni kullandığının tespit edildiği aktarıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sevinç İnönü#İstanbul Havalimanı#VIP

BAKMADAN GEÇME!

O tepede iki güneş var Stephen Hawkingin en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü

O tepede iki güneş var! Stephen Hawking'in en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü?

#Nükleer Füzyon
Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor

Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor?

#Sağlık
Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı Filmlerde görüp zehiri emmeyin

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı? 'Filmlerde görüp zehiri emmeyin'

#Yılan Isırması

BAKMADAN GEÇME!

O tepede iki güneş var Stephen Hawkingin en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü

O tepede iki güneş var! Stephen Hawking'in en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü?

#Nükleer Füzyon
Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor

Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor?

#Sağlık
Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı Filmlerde görüp zehiri emmeyin

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı? 'Filmlerde görüp zehiri emmeyin'

#Yılan Isırması