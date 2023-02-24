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Sevgilisinin evinde bıçakla öldürüldü

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#Zonguldak#Cinayet#Gözaltı
Sevgilisinin evinde bıçakla öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 03:38

Zonguldak'ta Mustafa Kurt (43), sevgilisi Sevilay K.'nın evinde sırtından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, olaya ilişkin Sevilay K. ile evde bulunan arkadaşı Güray Ç.’yi gözaltına aldı.

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Olay, akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan Mustafa Kurt, aynı kurumda çalışan ve kuruma ait müstakil lojmanda kalan sevgilisi Sevilay K.'nın yanına gitti. Mustafa Kurt ile Sevilay K. ve evde bulunan arkadaşı Güray Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Kurt, sırtından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Kurt, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sevilay K. ile Güray Ç.'yi gözaltına alırken, olayda kullanılan bıçağa da el konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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#Zonguldak#Cinayet#Gözaltı

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