Sevgilisinin eski eşine yakalanınca iple inmeye çalıştı, çocuğun üzerine düştü

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Olay, 8 Mart Cuma günü saat 10.45 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki Hafsa Mina Koca, komşusu Demet B. ve Demet B.'nin oğlu Eymen Y. ile anaokula gitmek üzer evden çıktı. Demet B. çocukları okula gitmek için Hisar Sokağı'na girdi. Aynı sokakta sevgilisi Esra S.'nin evine gelen Vahdet T., evdeyken kapı çaldı. Gelen kişinin Esra S.'nin eski eşi Turgay E. olabileceğini düşünen Vahdet T. panikleyerek kaçmaya çalıştı. Kaçış yolu bulamayan Vahdet T. 5 katlı binanın 4. katından çamaşır ipiyle aşağıya inmeye çalıştı. Vahdet T. çamaşır ipiyle bir kat indikten sonra ip koptu. 3'üncü kattan aşağıya düşen Vahdet T. bu sırada okula giden 6 yaşındaki Hafsa Mina'nın Üstüne düştü.

HAFSA MİNA YOĞUN BAKIMDA 10 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

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Ambulans gecikince ağır yaralanan Hafsa Mina bir vatandaş tarafından en yakındaki hastaneye götürüldü. Ardından Kadıköy'de bulunan hastaneye sevk edilen Hafsa Mina 10 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Hafsa Mina'nın tedavi devam ederken, Vahdet T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"6 KABURGASINDA KIRIK VAR"

Baba Hamza Koca, "8 Mart günü saat 10.45 sularında, Hisar 1 sokakta kızım okula giderken, dördüncü kattan bir vatandaş atlıyor. Evde bulunan kadının sevgilisi olduğunu söylüyor. Bu süreçte sevgilisi olan kadının da eski kocası varmış, eski kocası da olaydan yarım saat önce eve geliyor. Eve gelip kapıyı açtırmak istiyor, açtırmayınca evde bir şeyler olduğundan şüpheleniyor. Bir plan yapıyor nasıl inebilirim diye o süreçte de benim kızım buradan geçiyor, düşüyor. Kızımın altı tane kaburgasında kırık var. Omurgasında ve kafatasında kırık var. Şükürler olsun ki iyiye gidiyor. Şahsı serbest bırakmışlar tutuksuz yargılanmak üzere, ben adalet istiyorum." ifadelerine yer verdi.

Hafsa Mina'nın dedesi Ramazan Koca ise, "Bu kazadan sonra çok üzüldük. Okula gelirken yukarıdan aşağıya vatandaşın birisi çocuğun üzerine düşüyor. Balkondan basit bir çamaşır ipine bağlayıp aşağı atlıyor." şeklinde konuştu.

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"KAFAMA SAKSI DÜŞTÜ' DEDİ"

Görgü tanığı Ekrem Bekar de, "O gün bir bağrışma duydum, dışarıya çıktığımda yolda bir çocuğun ve bir adamın yattığını gördüm. Çocuk zaten inliyordu karnım ağrıyor diye. Adama da o anda sormak gereği gördüm inliyordu, ne oldu sana dedim 'kafama saksı düştü' dedi. Sonra ambulans geldi. Herkes panikti. Adamın benim gördüğüm kadarıyla bilekleri filan kırıktı" dedi.

Olaya ilişkin ifade veren Turgay E. ise Esra S.’nin eski eşi olduğunu söyleyerek, “Dairem kentsel dönüşümde olduğu için birlikte yaşıyoruz. 8 Mart günü eve gelerek kapıyı çaldım. 30-40 dakika kapıda bekledim. Aşağıdan çığlık sesleri gelmesi üzerine hızlıca indim. Yerde yatan çocuk vardı. Bir kadın çığlık atıyordu, erkek şahsı ise net olarak göremedim. Sonra tekrar kapıya vurdum. Esra kapıyı açtı. Odalara baktım ‘kim var’ dedim. Kimseyi bulamadım. Balkona çıktık. Esra’ya ‘düşen şahıs o mu?’ dedim, ‘hayır’ dedi. Israrlı şekilde hayatında birisi mi var diye sorunca ‘evet var, artık kocam değilsin başka bir şey söylemeyeceğim’ dedi.