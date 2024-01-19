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Sevgilisini Uzi’yle vurdu... Hastanede yaşam mücadelesi veriyor

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#İstanbul#Bayrampaşa#Emniyet
Sevgilisini Uzi’yle vurdu... Hastanede yaşam mücadelesi veriyor
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 07:00

İstanbul Bayrampaşa’da Nazlı Elmas (20), önceki akşam saatlerinde erkek arkadaşı Eniz Kurtuluş’un (25) evine gitti. Evden seri silah sesleri yükseldi.

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Kurtuluş, genellikle suikastlerde kullanılan Uzi marka silahla Elmas’ı vurdu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Karnından ve bacağından 4 kurşunla vurulan Nazlı Elmas, sağlık ekipleri tarafından bilinci kapalı şekilde hastaneye götürüldü. Evde yapılan aramada da Uzi ve boş kovanlar bulundu. Polis, Kurtuluş’u da aynı mahalledeki bir sokak üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. 

Sevgilisini Uzi’yle vurdu... Hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Eniz Kurtuluş, 3 farklı suçtan adliyeye sevk edildi.

‘YANLIŞLIKLA OLDU’

Emniyette suç kayıtları olan Eniz Kurtuluş, ilk ifadesinde, “Düşmanlarım olduğu için önceden temin etmiştim silahı. Evde bizden başka kimse yoktu. Silahla uğraşırken seri modda takılı kaldı ve ateş aldı. Nazlı’nın vurulduğunu gördüm. 112’yi aradım. Yanlışlıkla oldu” dedi. Kurtuluş, sorgusunun ardından ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet’ ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Elmas’ın ise hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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#İstanbul#Bayrampaşa#Emniyet

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