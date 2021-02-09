Sevgilisini ev eşyası tartışmasında öldüren kadının avukatı duruşmada faturaları gösterdi

Olay, geçen yıl 1 Ekim günü saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Buhari Sokak'ta meydana geldi. Fırıncılık yapan evli Yunus Bozdağ, eşinden boşanmış, 1 çocuk annesi meslektaşı Muradiye Koçcu ile birlikte yaşamaya başladı. Çift, evdeki eşyaların paylaşımı nedeniyle tartıştı. Muradiye Koçcu'nun 11 Eylül günü polise şikâyeti üzerine Bozdağ hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı alındı. Karardan 3 gün sonra çiftin barışması üzerine Muradiye Koçcu, polis merkezine giderek şikâyetinden vazgeçti. Bunun üzerine Bozdağ'ın uzaklaştırma kararı kaldırıldı. Muradiye Koçcu, iddiaya göre olay günü evdeki eşyalarını almak için annesi Döndü Koçcu ve kız kardeşi Fatma Koçcu ile birlikte eve geldi.



YERE YATIRIP TEKMELEMİŞ



Çift arasında eşyaların paylaşımı konusunda evin önünde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Bozdağ, Muradiye Koçcu’yu yere yatırarak dövmeye başladı. Bunun üzerine çantasında bulunan bıçağı çıkartan Muradiye Koçcu, Bozdağ'a doğru bıçağı savurdu. Kalbinden bıçaklanan Yunus Bozdağ, olay yerinde hayatını kaybetti. Elinde bıçakla olay yerinde bekleyen Muradiye Koçcu ise suç aleti bıçakla birlikte polise teslim oldu.



'O BENİ ÖLDÜRECEKTİ'



Gözaltına alınan Muradiye Koçcu, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu. O beni öldürecekti. Annemi dövdüler. Ben o bıçağı kendimi korumak amaçlı aldım. Pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koçcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



EŞYALARIN KADINA AİT OLDUĞU İDDİASI



Tutuklu Muradiye Koçcu'nun 'kasten adam öldürme' suçundan 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Tanıkların dinlendiği duruşmada Koçcu'nun avukatı evdeki eşyaların Koçcu'ya ait olduğunu belirterek, faturalarını mahkemeye sundu.



Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmayı erteledi.