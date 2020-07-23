MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSevgilisine sinirlenip dağa çıktı kayboldu
GeriGündem Sevgilisine sinirlenip dağa çıktı kayboldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
BURSA (İHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 09:22,Son Güncelleme:

Sevgilisine sinirlenip dağa çıktı kayboldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sevgilisine sinirlenip dağa çıktı kayboldu
Abone Olgoogle-news

Bursa’da erkek arkadaşına sinirlenip Uludağ’a çıkan kadın kayboldu.

Olay, 00.30 sıralarında il merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler köyü üzerinde dağda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Sevilay Öztürk sevgilisine sinirlenip dağa hava almaya çıktı. Bir süre dağda yürüyüş yapan Öztürk, gece karanlığıyla birlikte yönünü kaybetti. Bunun üzerine cep telefonuyla yardım istedi. Alınan ihbar sonrası bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı. 1 saat sonra kadın, kendi çabalarıyla geldiği yolu bularak AFAD ekiplerinden yiyecek malzeme istedi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise ifadesini almak üzere Öztürk'ü emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle