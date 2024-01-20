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Sevgilisi tarafından Uzi ile vurulmuştu: Nazlı Elmas'tan acı haber

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#Nazlı Elmas#Eniz Kurtuluş#Bayrampaşa
Sevgilisi tarafından Uzi ile vurulmuştu: Nazlı Elmastan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 11:14

Bayrampaşa'da Eniz Kurtuluş (25) tarafından Uzi ile vurulan Nazlı Elmas (19) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

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Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi. Eniz Kurtuluş isimli şüphelinin emniyette verdiği ifadesine göre, sevgilisi olduğu Nazlı Elmas'ı suikast silahı olarak bilinen Uzi ile yanlışlıkla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Elmas'ı ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri de şüpheli Eniz Kurtuluş'ı yakaladı. Eniz Kurtuluş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralanan Nazlı Elmas, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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#Nazlı Elmas#Eniz Kurtuluş#Bayrampaşa

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