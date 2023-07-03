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Sevgilisi tarafından darbedilmişti! Esra Asena Temir'den acı haber

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#Mersin#Esra Asena Temir#Kadın Cinayeti
Sevgilisi tarafından darbedilmişti Esra Asena Temirden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 17:51

Mersin'de sevgilisi Mustafa Bangiz (34) tarafından darbedilen bir giyim mağazasında yöneticilik yapan Esra Asena Temir (27), yaşamını yitirdi.

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Olay, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 29 Haziran'da meydana geldi. Ailesinin inşaat şirketi olan Mustafa Bangiz, iddiaya göre, evine geldiği bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Esra Asena Temir'i otomobiline alıp, gezmeye çıktı. Ancak otomobilde Bangiz ile Temir arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Mustafa Bangiz, sevgilisini darbetmeye başladı. Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan Temir, ağır yaralı olarak Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sevgilisi tarafından darbedilmişti Esra Asena Temirden acı haber

Beyin kanaması geçiren Temir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Mustafa Bangiz ise gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Esra Asena Temir'in cenazesi Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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#Mersin#Esra Asena Temir#Kadın Cinayeti

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