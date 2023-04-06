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Sevgilisi ölümle tehdit etmiş

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#Zerin Kılınç#Yılmaz Sazak#Eskişehir
Sevgilisi ölümle tehdit etmiş
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 07:00

Zerin Kılınç evin penceresinden şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Sevgilisi Yılmaz Sazak’ın genç kadına ölümünden 2 hafta önce “Ben bugün senin canını alacağım” şeklinde ölüm tehditleri içeren mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.

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Eskişehir’de bir çocuk annesi Zerin Kılınç (36), sevgilisi ile birlikte yaşıyordu. 20 Haziran 2022 günü saat 21.34’te oturduğu dairenin ikinci katının penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Şüpheli ölümle ilgili genç kadının sevgilisi Yılmaz Sazak, ifadesi alındıktan sonra adli kontrol kararı bile verilmeden serbest bırakıldı. Hürriyet’in dosyayı gündeme getirmesinin ardından, şüpheli Yılmaz Sazak, genç kadının ölümünden yaklaşık 8 ay sonra “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen soruşturma kapsamında, hem maktul Zerin Kılınç, hem de şüpheli Yılmaz Sazak’ın telefonlarıyla ilgili olarak yapılan inceleme tamamlandı. İncelemede Sazak’ın “kıskançlık sebebiyle”, genç kadının ölümünden iki hafta önce 4 Haziran 2022’de, “Can çekiştireceğim ben sana”, “Sokakta, evde, kafede nerede göreyim kaç benden”, “Ben bugün senin canını alacağım”, “Bak şimdi o aldatmanın cezasını çekeceksin” şeklinde tehdit mesajları gönderdiği tespit edildi.

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Savcılık, şüpheli Sazak’ın ifadesini yeniden aldı. Sazak tehdit mesajlarını, sadece anlık tartışmalardan dolayı öfkeyle attığını söyledi.

‘KASTEN ÖLDÜRME’ İDDİASI

Kılınç Ailesi’nin avukatı Ahmet Seyhan, savcılığa verdiği dilekçede şu iddialarda bulundu: “Şüphelinin tehdit içerikli konuşmalarının bulunduğu, bu kavgadan sonra da maktulün şüpheli şekilde yüksekten düşerek ölümü, düşme anında evin içinde şiddet yaşandığını gösteren birçok delilin bulunması göz önüne alındığında şüpheli tarafından maktule karşı ‘kasten öldürme’ eylemini gerçekleştirdiği açıktır.”

 

 

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#Zerin Kılınç#Yılmaz Sazak#Eskişehir

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