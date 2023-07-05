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'Sevgilini sana geri getireceğim' dolandırıcılığı! 'Büyü' vaadiyle taciz şüphelisi yakalandı

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#BURSA#Polis#Büyü
Sevgilini sana geri getireceğim dolandırıcılığı Büyü vaadiyle taciz şüphelisi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 13:37

Bursa'da, kendini medyum olarak tanıttığı kadınlara büyü yolu ile sevgilileri ya da eşlerini geri getireceğini vaat ederek, tacizde bulunup, yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı öne sürülen M.Ç. (21) yakalandı. M.Ç.'nin evinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ile sahte polis kimliği ve bir miktar para ele geçirildi.

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Yapılan bir ihbarı değerlendiren Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, internet üzerinden kendini medyum olarak tanıtıp, kadınlara yönelik, 'sevgilini sana geri getireceğim', 'kocanı tekrar sana bağlayacağım', 'her türlü büyü yaparım' gibi vaatlerle ilan veren M.Ç.'yi takibe aldı.

Polis ekipleri, savcılık talimatıyla, kadınları yaklaşık 500 bin TL dolandırdığı ve tacizde bulunduğu iddia edilen M.Ç.’yi gözaltına aldı.

Sevgilini sana geri getireceğim dolandırıcılığı Büyü vaadiyle taciz şüphelisi yakalandı

Şüphelinin evinde yapılan aramada, ruhsatsız bir tabanca, başkasına ait sahte Polis kimliği ile kadınlardan aldığı tahmin edilen bir miktar para ele geçirdi. Emniyetteki sorgusu devam eden M.Ç., ifadesinin ardından adliyeye çıkartılacak. (DHA)

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#BURSA#Polis#Büyü

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