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'Sevgilime yazdın' deyip arkadaşlarıyla dövdü

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#Bursa#Kavga#Bursa Haberleri
Sevgilime yazdın deyip arkadaşlarıyla dövdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 12:45

Bursa’da ‘Sevgilime yazdın’ diyerek bir genci darp eden 2 kişi, o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydedip sosyal medyada paylaştı.

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Olay, merkez Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi’nde bulunan metruk bir binada gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs metruk binaya götürdükleri bir genci ‘Sevgilime yazdın’ diyerek darp etmeye başladı.

Sevgilime yazdın deyip arkadaşlarıyla dövdü

Darp edilen genç ‘Suratıma vurmayın’ dese de darp edenler dinlemedi. Kimliği belirsiz şahıslar, o darp anlarını cep telefonları ile saniye saniye kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Sevgilime yazdın deyip arkadaşlarıyla dövdü

Sevgilime yazdın deyip arkadaşlarıyla dövdü

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#Bursa#Kavga#Bursa Haberleri

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