Sevgilime neden baktın kavgası

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Enes O. (28), “Sevgilime neden baktın” diyerek Fatih B.’nin üzerine yürüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, gece kulübü çalışanları tarafından dışarıya çıkartıldı. Ancak kavga dışarıda da devam etti. Bıçak çıkaran Enes O., paniğe kapılıp kaçan Fatih B.’yi kovalamaya başladı. Enes O., Fatih B.’yi yakalayarak vücudun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Fatih B. bıçak darbesine rağmen tekrar kaçmaya çalıştı. Ancak Enes O., Fatih B.’yi yakalayıp yine bıçaklamaya devam etti. Bıçaklı kavga çevredekilerin araya girmesi ile sonlanırken ağır yaralanan genç ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Enes O. ise gözaltına alındı.

‘DAYANAMADIM’ BAHANESİ

Tutuklanan Enes O.’nun ifadesinde Fatih B.’nin kız arkadaşını taciz ettiğini, dayanamayıp bıçakladığını söylediği öğrenildi.