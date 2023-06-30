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Sevgilime neden baktın kavgası

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#Ambulans#Gözaltı#Gece Kulübü
Sevgilime neden baktın kavgası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 07:00

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi’nde geçen cuma günü 03.30 sıralarında bir gece kulübünde, sevgili olduğu belirtilen çift eğlenirken yan masada oturan Fatih B. (32) ile tartışmaya başladı.

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Enes O. (28), “Sevgilime neden baktın” diyerek Fatih B.’nin üzerine yürüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, gece kulübü çalışanları tarafından dışarıya çıkartıldı. Ancak kavga dışarıda da devam etti. Bıçak çıkaran Enes O., paniğe kapılıp kaçan Fatih B.’yi kovalamaya başladı. Enes O., Fatih B.’yi yakalayarak vücudun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Fatih B. bıçak darbesine rağmen tekrar kaçmaya çalıştı. Ancak Enes O., Fatih B.’yi yakalayıp yine bıçaklamaya devam etti. Bıçaklı kavga çevredekilerin araya girmesi ile sonlanırken ağır yaralanan genç ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Enes O. ise gözaltına alındı.

‘DAYANAMADIM’ BAHANESİ

Tutuklanan Enes O.’nun ifadesinde Fatih B.’nin kız arkadaşını taciz ettiğini, dayanamayıp bıçakladığını söylediği öğrenildi. 

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#Ambulans#Gözaltı#Gece Kulübü

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