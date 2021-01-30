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Haber Giriş: 30.01.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Sevgililer Günü ne zaman hangi güne denk geliyor? İşte Sevgililer Günü hediye önerileri

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Sevgililer Günü ne zaman hangi güne denk geliyor? İşte Sevgililer Günü hediye önerileri
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Yılın en romantik günü Sevgililer Günü için kısa bir süre kaldı. Evrensel günlerden biri olan Sevgililer Günü, bu yıl corona virüs gölgesinde geçecek olsa da uzakta olan sevgililerine hediye göndermek isteyenler, tarih ve hediye önerilerini araştırıyor. Peki, Sevgililer Günü ne zaman hangi güne denk geliyor? İşte Sevgililer Günü hediye önerileri...

14 Şubat Sevgililer Günü, bu yıl pazar gününe denk geliyor. Bu anlamlı günde, milyonlarca kişi sevdiği kişiyi mutlu edebilmek adına hediyeler alacak ve romantik atmosferler oluşturacak. Dünyada yüzlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) 14 Şubat'ta önlemler devam edecek. Ancak bu özel günü uzaktan da olsa kutlamak isteyenler, e ticaret sitelerinden alabilecekleri hediyeleri inceliyor. İşte Sevgililer Günü’nün tarihçesi ve hediye önerileri…

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

HEDİYE ÇEKİ

Bir kadına hediye almak zor zanaat. Üstelik, gardrobunun tıka basa dolu olduğunu da biliyorsunuz. Gerçekten giyebileceği bir şeyi bulmak çok zor olacaksa, ona en sevdiği markanın hediye çekini armağan edin. Ufak bir not: Bir kadın asla bir güzellik mağazasından gelen çeke hayır demez. Mutlaka bir eksiği vardır!

ÇOK İSTEDİĞİ O KİTABI BULUN

Kitapçıda çok istediği, ama bulamadığı kitabı araştırın. Eğer Türkiye’de yoksa önceden internetten araştırın ve kitabı getirtin.

DERİ VEYA SPOR ÇANTA

Hiçbir kadın kaliteli bir çantaya kayıtsız kalamaz. Onun stilinde bir çanta ya da cüzdan, yüzünü güldürecektir.

HOBİ SETİ

Herkesin evde kaldığı şu günlerde sevgilinizin ilgi alanına girecek hobi setleri can sıkıntısını gidereceği gibi onu ne kadar iyi tanıdığınızı da gösterecektir.

SPOR AYAKKABI

Erkekler spor ayakkabıya hayır demez. Çünkü en rahat ettikleri ayakkabı odur. Bot ya da klasik türde bir ayakkabı yerine, onun seveceği renklerde, hafif ve şık bir spor ayakkabı alabilirsiniz.

TIRAŞ SETİ

Erkeklerin de kadınlar kadar bakıma ihtiyacı var. Erkek arkadaşınıza hediye kutusu hazırlıyorsanız içerisinde siyah termoderi defter, özel kutusunda gönderilen şık tükenmez kalem ve tıraş kolonyası da kutuya bütünlük katacaktır.

TASARIM TSHİRT

Pek çok internet sitesi, kendi tişörtünüzü yapmanıza imkân veriyor. Aynı zamanda, yine pek çok e-alışveriş sitesinden bu tip özel tasarımları uygun fiyata bulma şansınız da mevcut.

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır. Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma’yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma’daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı.

 

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