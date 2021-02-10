Sevgililer Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte en güzel Sevgiler Günü mesajları

Sevgililer Günü hakkında sorular şubat ayına başlanması ile birlikte milyonlarca çift tarafından merak edilmeye başladı. Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan bu özel günün, bu yıl hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Öte yandan Sevgiler Günü mesajları da şimdiden araştırılıyor. 2021 Sevgililer Günü hakkında tüm merak edilenler ve en özel mesajlar...

14 Şubat, 2021 yılında pazar gününe denk geliyor. Bu anlamlı günde, milyonlarca kişi sevdiği kişiyi mutlu edebilmek adına hediyeler alacak ve çeşitli organizasyonlar yapacak.

EN ROMANTİK SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

"Beni bu kadar sevgi dolu ve koruyucu hissettiriyorsun. Kollarında olduğumda her şeyi unutabilirim."Benim ışığım, güneşim, umudum, şimdim ve geleceğim oldun. Seni çok seviyorum"

"Seni her hücremle seviyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun!"Tanıştığımızda her Sevgililer Günü'nü seninle geçirmek istediğimi biliyordum.

“Aşk bizim gerçek kaderimizdir. Yaşamın anlamını kendimiz bulamıyoruz, yalnız onu başkalarıyla buluruz.”

Hayatımın aşkına... Ben dünyadaki en şanslı insanım çünkü sana sahibim!

Her aşk şarkısı seninle ilgili. Nice Sevgililer Günlerine

Hayatıma bu kadar çok sevgi, neşe ve macera getirdiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum.

Her mevsim boyunca, her zaman... Seni seviyorum. Mutlu sevgililer günü.

“Seni görür görmez sen olduğunu biliyordum. Seni seviyorum.”

"Mükemmel yapboz parçaları gibi birbirine uyuyoruz"

"Paylaştığımız küçük şeyler her gün büyülü oluyor."

“Seni her sevdiğim, sonsuza dek olduğu gibi derinden seviyorum.”

"Şaşırtıcı aşkın ve güzelliğinle dünyamı değiştirdiğin için teşekkür ederim."

"Sevgimiz bizi sonsuza dek birlikte tutacak! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım. Mutlu sevgililer günü."

Sadece Sevgililer Günü'nde değil, aynı zamanda yarın ve sonsuza dek benimle olmanı istiyorum.

Kalbimi aldığın ve sevgi ile doldurduğun için teşekkür ederim.

Bu Sevgililer Günü'nde kalbim seni düşündüğünde, hiç kimsenin duymadığı bir melodi söylüyor.

Sen ihtiyacım olan her şeysin, sevgilim canım.