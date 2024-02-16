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Sevgililer Günü cinayeti

Güncelleme Tarihi:

#Yaşar B.#Sevgililer Günü#İpek Akgül
Sevgililer Günü cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 07:00

Yaşar B., Sevgililer Günü’nde İpek Akgül’ü tabancayla başından vurup öldürdü. İpek’in cansız bedenini sulama kuyusuna atan Yaşar B. jandarmaya teslim oldu.

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ADANA Yumurtalık’ta Yaşar B., 14 Şubat günü akşam saatlerinde, portakal bahçesinde tartıştığı İpek Akgül’ü (18) tabancayla başından vurup öldürdü.

SULAMA KUYUSUNA ATTI

Yaşar B. daha sonra da genç kızın cesedini yakındaki bir tarlanın sulama kuyusuna attı. Bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Yaşar B. kendini ihbar etti. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekibe teslim olan Yaşar B.’nin yer tespiti sonrası Akgül’ün cansız bedeni sulama kuyusundan çıkarıldı. Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelinin cinayette kullandığı tabancayı birkaç yüz metre uzaklıktaki portakal bahçesinde buldu. İpek Akgül’ün cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Sevgililer Günü cinayeti

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İpek’in annesi Sihan Akgül ile yakınları, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna geldi. İpek Akgül’ün cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seyhan ilçesindeki Yeşiloba Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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#Yaşar B.#Sevgililer Günü#İpek Akgül

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