Sevgi çocuklarının cam bahçeleri

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Beştepe’de 4 ayrı evden gelen çocuklarla birlikte kendisine ait teraryumların olduğu odada vakit geçiren Çevik, onlara önce cam bahçelerinin içine bitkilerin nasıl yerleştirildiğini anlattı, ardından ekip halinde teraryumun yapılışını gösterdi. Lav taşları, hindistancevizinden toprak, elma yosunları, kurutulmuş yaprak ve fittonia adı verilen küçük bitkilerden oluşan malzemelerinin bir kısmı devlet, bir kısmı İlnur Çevik tarafından karşılanan teraryumun yapılışı sırasında çocuklar oldukça keyifli vakit geçirdi.

İlnur Çevik-Ebru KARATOSUN /ANKARA

HEDEF 750 ÇOCUK

- Geçen hafta da Beştepe’de depremzede çocukları ağırlayan İlnur Çevik, bugüne kadar yaklaşık 250 çocukla beraber teraryum yaptığını, hedefinin 750 çocuk olduğunu söyledi.