×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sevgi çocuklarının cam bahçeleri

Güncelleme Tarihi:

#Teraryum#İlnur Çevik#Kimsesiz Çocuk
Sevgi çocuklarının cam bahçeleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 07:00

Teraryum yapmayı çok seven Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanlarından İlnur Çevik, kimsesiz çocuklarla bir araya geldi.

Haberin Devamı

Beştepe’de 4 ayrı evden gelen çocuklarla birlikte kendisine ait teraryumların olduğu odada vakit geçiren Çevik, onlara önce cam bahçelerinin içine bitkilerin nasıl yerleştirildiğini anlattı, ardından ekip halinde teraryumun yapılışını gösterdi. Lav taşları, hindistancevizinden toprak, elma yosunları, kurutulmuş yaprak ve fittonia adı verilen küçük bitkilerden oluşan malzemelerinin bir kısmı devlet, bir kısmı İlnur Çevik tarafından karşılanan teraryumun yapılışı sırasında çocuklar oldukça keyifli vakit geçirdi.

Sevgi çocuklarının cam bahçeleri

İlnur Çevik-Ebru KARATOSUN /ANKARA

HEDEF 750 ÇOCUK

- Geçen hafta da Beştepe’de depremzede çocukları ağırlayan İlnur Çevik, bugüne kadar yaklaşık 250 çocukla beraber teraryum yaptığını, hedefinin 750 çocuk olduğunu söyledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Teraryum#İlnur Çevik#Kimsesiz Çocuk

BAKMADAN GEÇME!

Ayaklanma, katliam, kölelik... Batavia batığıyla ilgili gerçekler 400 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı: İnanılmaz bir vahşet hikâyesi

Ayaklanma, katliam, kölelik... Batavia batığıyla ilgili gerçekler 400 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı: 'İnanılmaz bir vahşet hikâyesi'

#Avustralya
9 günlük bayram tatilinde keşfedilmeyi bekleyen adresler... İster doğa gezileri yapın ister denizin keyfini çıkarın | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

9 günlük bayram tatilinde keşfedilmeyi bekleyen adresler... İster doğa gezileri yapın ister denizin keyfini çıkarın | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil
Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor! ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

#Anne Sütü