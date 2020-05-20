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AA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 17:00,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Sevda Noyan İstanbul'da ifade verdi

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Son dakika haberler: Sevda Noyan İstanbul'da ifade verdi
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Bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sevda Noyan ifade verdi.

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz hafta şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Noyan, avukatıyla İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Sevda Noyan, ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

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