Sesini kimse duymadı

İzmir Ödemiş’te yaşayan Buse Melisa K. (15), emekli astsubay babası Özay K.’nın (49) beylik tabancasıyla kendisini öldürdü. Gece 02.00 sıralarında yaşanan olayda evlerinin balkonunda intihar eden Melisa’nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaydan sonra Emniyet’e götürülerek ifadesi alınan baba Özay K. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ‘intihara sürükleme’ suçlaması yöneltilen Özay K.’nın ifadesinde “Olanlardan ötürü çok üzgünüm, mahvolmuş durumdayım. Kızıma kötü davrandığım konusundaki iddialar tamamen gerçek dışı” dediği öğrenildi. Özay K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Özay K.

‘TETİĞİ ÇEKTİM’

Melisa ölümünden dakikalar önce babasına son mesaj olarak Twitter’dan, “Bu babama, ben sigara içen birisi değilim. Sadece iki ay önce aldım paketi ve şu an yeni bitiyor. Sana söylediğim tek yalan buydu” ifadelerini paylaşıp ardından “Tetiği çektim” dedi. Melisa olayın gerçekleştiği gece, “Hayatımın sonu gelmiş gibi hissediyorum” gibi tweetler attı.

ÇİRKİN SÖZLER

Bazı sosyal medya kullanıcıları genç kızın K-pop (Kore pop müziği) dinlediği için ölümü hak ettiğine dair tweetler attı. Kimi kullanıcılar ise bu müziğin gençleri ölüme sürüklediğini savundu. Bir çocuğun psikolojik şiddet yaşayıp intihara zorlanmasını bir müzik türüne bağlayan kişilere karşılık “Hayır katil K-pop değil. Bir müzik türü insanı öldürmez. Sizin önyargınız, vicdansızlığınız öldürür” gibi yorumlar yapıldı.

HALAT ALMIŞ

Melisa’nın, iki yıldan beri babasının kendisini intihara zorladığına dair tweetler attığı ortaya çıktı. Genç kız, birkaç ay önce paylaştığı halat fotoğraflarının altına “Babam beni intihara teşvik etmek için eve halat almış, odaya koymuş. Poşetten de çıkarmış. ‘Bu ne’ diyorum. Hiç diyor, intihar etmek isterseniz diye aldım diyor” yazdı.

BU TWEETLER SUÇ İHBARIDIR

Avukat Meriç Eyüboğlu: Babasının Melisa’ya büyük bir psikolojik şiddet uyguladığı görülüyor ve babanın intihara teşvik suçu işlemiş olma ihtimali çok yüksek. Zaten Melisa babasının kendisini intihara teşvik ettiğini yazmış. Bu tweetler bir suç ihbarıdır. Elbette bunlar tek başına karar için yeterli değil ancak ciddiye alınması gerekir. Gerçeğin ortaya çıkmasını istemeyenler, ölen kişinin dinlediği müziğe kadar pek çok argümanla olayın üzerini kapatmak ister. Melisa’nın dinlediği müzik ya da psikolojik durumu değil babasının onu intihara teşvik edip etmediği ortaya çıkarılmalı.

ÇOCUKLAR İÇİN BİRİM KURULMALI

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü: Artık bu tarz sosyal medyada intihar eğilimi gösterenleri kontrol eden bir sistem kurulmalı. Acilen kolluk güçleri, aile bakanlığı devreye girmeli ve bu insanlarımızı kurtarmalıyız. Burada herkese görev düşüyor. Çocukların okullarda ailede huzursuzluk olduğu zaman nereye başvurabileceklerini öğreten derslere ihtiyaç var. Melisa iki yıldır bu çığlığı atıyor bunu fark edemeyen annesi, öğretmenleri nerede? Bu konuyla ilgili farkındalığın artmasını, acil yardım hatlarının daha çok bilinmesini istiyoruz. Herkesin Melisa’nın ölümünden kendini sorumlu tutması ve elini taşın altına artık koyması gerekiyor.