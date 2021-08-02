Sesimi duyun

SAKARYA’da bir fabrikada muhasebeci olarak çalışan Sevil Kırmacı (43), inşaat işleri yapan ve ikinci el eşya satan İ.K. ile 3 ay evli kaldığı sırada sorunlar yaşamaya başlayınca boşanma davası açtı. 26 Temmuz günü Sevil Kırmacı’nın işyerinin önüne gelen İ.K., eşinin bulunduğu işyerine ait araca tüfekle 2 el ateş açtı. Aracın arkasına ve ön camına saçmalar isabet ederken, Sevil Kırmacı saldırıdan yara almadan kurtuldu. İ.K.’ya ise olayın ardından ev hapsi cezası verildi.



Sevil Kırmacı, “O gün kıl payı kurtuldum. Kendisi savcılıkta, ‘Korkutmak amaçlı yaptım. Öldürmek isteseydim öldürürdüm’ demiş. Bu birebir öldürmeye teşebbüstür. 15 gün önce de kardeşime 8 el ateş açtırdı ve azmettirici olarak yeğenine yaptırdı. İkisi de yakalandı ve denetimli serbestlikten serbest kaldılar. Benim 8 şikâyetim var. Kanuni yollara başvurdum, hepsinde serbest kaldı. Yapabileceğim bir şey kalmadı. İşyerinin karşısında ateş açılıyor. Onlardan biri mi geldi diye korkuyorum. Beni öldürecek bu şahıs, sonra kaç yıl yiyecekse içeriye girecek” dedi.

‘ÇEVREMDEKİLER DE KORKUYOR’

Ölüm korkusuyla yaşadığını belirten Kırmacı, şöyle konuştu: “Çevremdeki insanları da tehdit edip silahlı saldırıda bulunduğu için onlar için de endişem var. İllaki ben öldükten sonra ya da çevremdeki insanlara bir şey olduktan sonra mı sesim duyulacak? Ben bunu istemiyorum. Korkuyorum ama dik duruyorum. Yetkililere sesleniyorum; bu süreçte bu kişiye yardım eden ve dosyalarında adı geçen herkes hakkında suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Böyle bir silahlı saldırı olduğu için benimle insanlar gezmeye dolaşmaya endişe duyuyorlar. Benden uzaklaşıyorlar. Benim illa bu olayda yaralanmam ya da ölmem mi gerekiyor?”

‘Psikolojim bozuldu’

Beraber yaşadıkları dönemde 2 aylık hamileyken düşük yaptığını ifade eden Sevil Kırmacı, “Kendisi beni evden kovdu ve tehdit etti. Eve gidersem beni kıtır kıtır keseceğini söyledi. Ben de ailemin evine döndüm. Hakaret ve tehditler devam etti. Çocuğun da benim de önemli olmadığımı bir tek kendisinin önemli olduğunu söyledi. Yaşadığım bu olaylardan dolayı hem psikolojim bozuk hem de hayati tehlikem var” dedi.

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