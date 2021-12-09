Servis faciasını anlattılar: ‘Yavaş git’ dedik, bizi susturdu

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11 Ekim sabahı, Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine bağlı köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokulu’na götüren Adalettin Şen (53) idaresindeki okul servisi, Çatağıl köyü çıkışında korkunç bir kaza yaptı. 5 çocuğun hayatını kaybettiği kazaya, şoförün hız yapmasının neden olduğu yaralı çocukların ifadeleriyle ortaya çıktı. Yaralanan öğrenciler uzun süren tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Bazı öğrencilerin yatalak, bazı öğrencilerin de zaman zaman hafızasını kaybettiği kaza sonrası çocuklar dehşet anlarını anlattı.

PAZARA YETİŞECEKMİŞ!

Kazada ağır yaralanan ve halen yatağa mahkûm olarak yaşayan Hakan Tek, “Servis çok hızlı gidiyordu, ‘Yavaş git’ dedik, ‘Pazara yetişeceğim, susun oturun’ dedi. Sonra kaza yaptık. Arabanın hâkimiyetini kaybetti. Sonrasını hatırlamıyorum. Koltuklarda emniyet kemeri yoktu, hiçbirinde yoktu. Kaza sonrası arkadaşlarımı kaybedince çok kötü hissettim. Hepsini kaybettik, üzüldüm. Önce ailem bir şey demedi, ben ısrar ettim, sonra söylediler” diye konuştu. Başından aldığı darbe ile uzun süre tedavi gören ve halen zaman zaman dikişleri patlayan Damla Duran ise “Hızlı gidiyordu, direksiyon bir anda döndü, şoför gözünü yumdu, ağaca çarptık” dedi. Kaza sonrası uzun süren tedavi süreci sonrası hastaneden taburcu olan Yağmur Duran da şoförün çok hızlı gittiğini söyledi: “Çok hızlı gidiyordu şoför. Rahmetli Nisa ve Demet ‘Yavaş git Adalet amca’ diyordu. O da ‘Hayır benim işim var, susun oturun’ falan diyordu.”

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‘ADALET İSTİYORUZ’

Kaza sonrası hafızalarını kaybeden ve yatağa mahkûm olarak yaşayan Rana Nur Eser ile Musa Eser’in annesi Cennet Ezer, iki çocuğunun durumunu gözyaşları içerisinde anlatarak, “Çocukların durumunu görüyorsunuz. Akılları gidip gidip geliyor. Adalet istiyoruz, adalet yerini bulsun” dedi. Kazada yaralanan oğlu Hakan Tek’i kucağında taşıyan Fadime Tek de yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: “Çocuğumun her tarafı kırık, 5 sefer ameliyattan çıktı. Sol kolu tutmuyor. Çocuğumu kucağımla indirip, kaldırıyorum. Uyuduğu zaman sürekli kafasını sallaya sallaya uyanıyor, psikolojisi bozuk. Korkuyla uyanıyor.” Yaralı çocuğu için adalet isteyen Alirıza Duran ise “Adaletin yerini bulmasını istiyorum, adalet istiyorum” diye isyan etti.

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5 ÖĞRENCİ CAN VERMİŞTİ

11 Ekim’de meydana gelen servis kazasında hurdaya dönen minibüsteki öğrenciler araçtan dışarı fırladı. Korkunç kazada beş öğrenci hayatını kaybetmişti.

ŞOFÖR CEZAEVİNDE

Sürücü Adalettin Şen, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan tutuklandı.