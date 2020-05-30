Serüven kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Türk Dil Kurumu serüven kelimesinin anlamını macera olarak değerlendirmiştir. Bu nedenle de serüven kelimesinin eş anlamlısı macera kelimesidir. Rahatlıkla bu iki kelimeyi cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanabilirsiniz.

Serüven Eş Anlamlısı

Serüven kelimesi köken itibari ile Farsça bir kelimedir. Dilimize Farsçadan girmiş olan serüven kelimesi Türk Dil Kurumunda macera olarak açıklanmaktadır. Macera kelimesi ise dilimize Arapçadan girmiş bir kelimedir.

Okunuşları ve yazılışları farklı olsa dahi serüven ve macera kelimeleri farklı zamanlarda her iki kelime de kullanılabilir. Bunun sebebi bu iki kelimenin aynı anlam barındırmasıdır. Peki, serüven kelimesinin anlamı nedir? Serüven TDK sözlüklerinde macera olarak açıklanmıştır. Macera kelimesinin anlamı ise sözlüklerde şu şekilde belirtilmektedir:

- Baştan geçen ilginç olay ve olaylar zinciri, serüven, avantür.

- Olmayacakmış gibi görünen iş. Bu anlam mecaz anlamı ile kullanılmaktadır.