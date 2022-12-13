"Serum geç geldi" iddiasıyla hastanede terör estirdiler: 7 yaralı, 4 gözaltı

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Gaziantep'te mide rahatsızlığı nedeniyle Gaziantep büyükşehir belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi' Dahiliye Polikliniğine giden N.B isimli kadın hasta, serum için hastanenin acil servisindeki müşahede odasına yönlendirildi. N.B isimli hasta kadın, yanında bulunan babası ve 15 yaşlarında ismi öğrenilemeyen bir genç, bir bebek hastaya serum hazırlayan hemşire Z.B'ye saldırdı. N.B. isimli kadın, çantasından çıkardığı bir taşı Tıbbi Sekreter M.A.'ya fırlatarak, tıbbi sekreterin gözündeki gözlüğü parçaladı. Hasta kadının yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen 15 yaşındaki bir genç de, hemşireye saldırırken, yanlarında bulunan hasta N.B'nin baba H.B ve ismi öğrenilemeyen bir başka şahıs da serviste bulunan sağlık görevlilerine saldırdı. Müşahede odasında başlayarak, koridora sıçrayan olaylar, araya giren güvenlik görevlileri, sağlık çalışanları ve diğer hasta yakınlarının araya girmesi ile sakinleştirildi.

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Hastaneden uzaklaşan saldırganlar ise bir süre sonra ellerinde sopalarla acil giriş kapısına gelerek, hastaneye çalışanlarına ve araya girmeye çalışan hasta yakınlarına saldırdı. Taşlı, sopalı saldırıda ise Radyoloji Teknikeri M.Ç., güvenlik görevlileri İ.T., M.İ. ise kafasına aldığı darbeler sonucu yaralandı. Yaralanan 5 sağlık çalışanları darp raporu almak üzere başka bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kavgayı ayırmak isteyen 2 hasta yakını da olaylarda yaralandı.

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Koridordaki güvenlik kamerasına yansıyan olayları başlatan hasta N.B'nin babası olan ve sağlık personeline yumruklar savuran saldırgan N.B. ise olay esnasında yüksek tansiyona bağlı kalp krizi geçirdi. Darp girişiminde bulunduğu sırada kalp krizi geçiren saldırgana ilk müdahale ise saldırdığı sağlık görevlileri tarafından yapıldı. H.B'nin duran kalbi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi Acil servis doktor ve hemşirelerinin müdahalesi ile yeniden çalıştı. Başka bir hastaneye kaldırılan H.B'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Olayın ardından hastaneye gelerek inceleme yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Doktor Serdar Tolay ise yaşananları şöyle anlattı: