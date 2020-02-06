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Hasan Çetin/MERSİN (İHA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 13:29,Son Güncelleme:/

Sertavul Geçidi heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

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Sertavul Geçidi heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, aşırı yağış ve fırtınanın da etkiliği olduğu Mut ilçesinde bazı çatılar uçtu. Sertavul Geçidi, Mut-Karaman arasındaki Bel mevkisinde ise heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Yetkililer yolun açılabilmesi için heyelan olan bölgede çalışmalara başladı.

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