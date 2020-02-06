Sertavul Geçidi heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Alınan bilgiye göre, aşırı yağış ve fırtınanın da etkiliği olduğu Mut ilçesinde bazı çatılar uçtu. Sertavul Geçidi, Mut-Karaman arasındaki Bel mevkisinde ise heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Yetkililer yolun açılabilmesi için heyelan olan bölgede çalışmalara başladı.