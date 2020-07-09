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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)
Haber Giriş: 09.07.2020 - 15:57,Son Güncelleme:

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

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Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
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TEKİRDAĞın Marmara Ereğlisi ilçesinde serinlemek için denize giren Muhammet Celayir (23), boğuldu.

İstanbul'dan arkadaşıyla birlikte Marmara Ereğlisi'ne gelen Muhammet Celayir, bugün öğle saatlerinde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra su üzerinde hareketsiz kalan Celayir'i gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık, AFAD, UMKE ve deniz polisleri Celayir'i dalgaların arasından kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin uzun süre suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı Celayir, hayatını kaybetti. Celayir'in cansız bedeni Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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