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Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay) (DHA)
Haber Giriş: 09.08.2020 - 17:28, Son Güncelleme:

Serinlemek için denize giren 9 yaşındaki Mustafa boğuldu

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Serinlemek için denize giren 9 yaşındaki Mustafa boğuldu
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde rüzgarlı havada denize giren Musap Dağcı (9) akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Musap Dağcı, aşırı rüzgar nedeniyle akıntıya kapıldı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekipler, Dağcı'yı sudan çıkardı. Sağlık ekipleri dağlık alana giremedikleri için Sahil Güvenlik botu Dağcı'yı Çevlik Limanı'na götürdü.

Çevlik Limanı'nda ilk müdahalesinin yapılanmasının ardından hastaneye kaldırılan Dağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Tuğba Dağcı, oğlunun ölüm haberini alınca baygınlık geçirdi. Dağcı cenazesinin Yayladağı ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.

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