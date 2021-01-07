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Gündem
Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Seri yargılamayla bir günde karar

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Seri yargılamayla bir günde karar
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Yargı Reformu Stratejisi kapsamında seri muhakeme ve basit yargılama usulleri, 1 Ocak 2020’den itibaren uygulanmaya başlandı.

Seri muhakeme usulünün başladığı 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Cumhuriyet başsavcılıklarınca düzenlenen talepnamelerden 57 bin 396’sı mahkemelerce karara bağlandı. Seri muhakeme usulüne tâbi suçlarda uyuşmazlıklar bir günde sonuçlandırılabiliyor.

DURUŞMASIZ ÜÇ AYDA KARAR

Basit yargılama usulü, asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren ve üst sınırı iki yıla kadar olan suçlarda uygulanıyor. Asliye ceza mahkemeleri, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezası veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verebiliyor. Mahkemece basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilen bir dosyada, taraflara iddianame tebliğ edilerek beyan ve savunmalarını 15 gün içinde yazılı olarak bildirmeleri isteniyor. Basit yargılama usulünde yargılama üç ayda tamamlanıyor.

1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 70 bin 938 dosyada 83 bin 47 suçta basit yargılama usulü uygulandı. Bu kararların 31 bin 445’i kesinleşti.

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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