Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Serebral palsi hastası genç mücadele etti, mühendis olmayı başardı

#Bursa#Üniversite#Sağlık
Serebral palsi hastası genç mücadele etti, mühendis olmayı başardı

Bursa'da doğuştan serebral palsi hastası genç azmedip bilgisayar mühendisi olmayı başardı.

Haberin Devamı

Serebral palsi (beyin felci) hastası Yunus Turhan (26), dikey geçişle eğitim aldığı Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bir iş yaparken büyük zorluk yaşayan genç ailesinin de destekleriyle büyük zorlukları aşarak üniversiteyi bitirip mühendis oldu. Genç adamın azmi ve başarısını gören herkes takdir ediyor. Şimdi iş başvuruları yapan genç adamın tek isteği, bir işe girerek başarılı bir iş hayatı geçirmek.

Okuyabilmek için büyük çaba sarf ettiğini ifade eden Yunus Turhan, "Bursa Anadolu Teknik Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri okudum. Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı'nı ikincilikle bitirdim. Dikey geçişle Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ne geçtim. Burada KYK yurdunda kalarak eğitim hayatımı tamamladım. Bütün zorluklara rağmen mühendis olmayı başardım. Çok mutluyum. Bu süreçte ailemin desteği çok fazlaydı. Benim gibi olan insanların bir şeyler başarabildiğini göstermek istedim. Şimdi iş başvuruları yapıyorum. Bir işe girip başarılı bir iş hayatı planlıyorum" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Üniversite#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz

Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz!

#Rota
1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı

1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim? Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı?

#Sağlık
6ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

6'ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

#Pierre Omidyar

BAKMADAN GEÇME!

Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz

Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz!

#Rota
1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı

1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim? Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı?

#Sağlık
6ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

6'ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

#Pierre Omidyar