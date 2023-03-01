Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Serbest bırakılan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Pişmanım, art niyetim yoktu

Güncelleme Tarihi:

#Övgün Ahmet Ercan#Sosyal Medya#Kahramanmaraş
Serbest bırakılan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Pişmanım, art niyetim yoktu
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 11:05

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yurt dışına çıkış yasağı konulup adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Prof. Dr. Ercan'ın emniyetteki ifadesinde, "Pişmanım, art niyetim yoktu, oralarda öyle konuşuyorlardı, doğru olmadığını öğrendim, ben de paylaştım ve geri kaldırdım" dediği belirtildi.

Haberin Devamı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik, sosyal medyadan yaptığı 'İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş' şeklindeki paylaşımı dolayısıyla, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla Elazığ'da gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Malatya'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Ercan, savcılık sorgusunun ardından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'DOĞRU OLMADIĞINI ÖĞRENDİM'

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın emniyetteki ifadesinde, "Pişmanım, art niyetim yoktu, oralarda öyle konuşuyorlardı, doğru olmadığını öğrendim, ben de paylaştım ve geri kaldırdım" dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Serbest bırakılan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Pişmanım, art niyetim yoktu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Övgün Ahmet Ercan#Sosyal Medya#Kahramanmaraş

BAKMADAN GEÇME!

Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

#Olası İstanbul Depremi
Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı! | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

#Deprem
Türk futbol tarihinin en geniş kapsamlı yardım kampanyası start alıyor ‘Omuz Omuza’ Türkiye ile depremzedeler evlerine kavuşacak

Türk futbol tarihinin en geniş kapsamlı yardım kampanyası start alıyor! ‘Omuz Omuza’ Türkiye ile depremzedeler evlerine kavuşacak

#Deprem