Serap Doğan, eski sevgilisi tarafından katledildi! 'KADES' detayı: Butona yanlışlıkla bastığını söylemiş

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Ankara'da dün akşam saatlerinde meydana gelen korkunç olayda Selahattin Özdemir, Serap Doğan ile konuşmak için Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi'nde ablası ile oturduğu eve gitti. Özdemir, çıkan tartışmanın ardından Serap Doğan'ı tabanca ile vurup, aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doğan ve Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemeden sonra Doğan ve Özdemir'in cesetleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Serap Doğan'ın, bir süre önce ayrıldığı Selahattin Özdemir hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, dün de olaydan önce KADES uygulamasına basarak yardım istediği ortaya çıktı. Ancak Doğan'ın, kapıya gelen polis ekibine yanlışlıkla butona bastığını söylediği iddia edildi. Buna rağmen kontrol için bir süre sonra polisin tekrar eve gittiği ve kapıyı açan olmayınca içeriye girdiğinde Doğan ve Özdemir'in cansız bedenleriyle karşılaştığı belirtildi.

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"YANLIŞLIKLA BASTIĞINI SÖYLEMİŞ"

Serap Doğan'ın komşusu Aliye Adatepe, "KADES'e basıldığı için polis gelmiş. Önce geldiklerinde kapıyı açmamışlar, KADES'e yanlışlıkla bastıklarını söylemişler. Ondan sonra polis tekrar geldi. Polis dün bütün gün buradaydı, çok fazla emek harcadı. Fakat en üst kata çıkarmış; en uç noktaya çıkardığı için silah sesi duymadık. Gece 03.00'te girdiği söyleniyor; ama ben ayaktaydım hiç ses duymadım. Dün 17.00 gibi kapıyı özel harekat açtı; ama saatlerce uğraştılar, içeriden ses alamadılar, kapı açıldığında ikisi de vefat etmişti. Aslında burada ablası oturuyordu. Ablası uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi. Belli ki daha önceden bir problemleri vardı. Ablası 'seni kurtaramadım' diye ağlıyordu. Polisler, 'Bir haber alalım sizden iyi misiniz' diye seslendi. Ve ısrarla, 'Serap iyi mi? Serap ses versin' dediler. Çok üzücüydü" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.