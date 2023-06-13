Sera Gölü, 'çökeltim havuz'lu formülle berraklaşacak

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Akçaabat'ta 21 Şubat 1950'de Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması ile oluşup, 2010'da 'tabiat parkı' ilan edilen Sera Gölü'nde; aşırı yağışlar sonucu taşkın ve akarsuların taşıdığı rüsubat, kirliliğe yol açıyor. DSİ ekiplerince belirli aralıklarla temizlenen, suda batmayan özel donanımlı iş makinelerince tonlarca balçığın çıkarıldığı gölde, kalıcı çözüm için harekete geçildi.

DSİ 22'nci Bölge Müdürlüğü'nce, dere yatağında 'çökeltim havuzu' projesi geliştirildi. Göle 1 kilometre uzaklıkta inşasına başlanan projeyle; taşkın risklerinin azaltılmasının yanında akış hızı yavaşlatılan dereden göle rüsubat ve evsel atık ulaşımı engellenecek. Türkiye'de ilk kez bir gölü kirlilikten korumaya yönelik yürütülen ve 3 gözden oluşacak 'çökeltim havuzu' ile temiz su akışı sağlanacak göl, berraklaştırılıp, doğal haline kavuşacak.

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'KALICI ÇÖZÜM İÇİN ZARURİ OLDU'

DSİ Trabzon 22'nci Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, yıl içinde bitirmeyi hedefledikleri çalışmaya ilişkin konuştu. Sera Gölü'nün kentin önemli turizm destinasyonları arasında olduğunu söyleyen Kılıçaslan, "Böylesine rağbet gören bir gölün her daim temiz tutulması bizler için çok kıymetlidir. Bunun için DSİ olarak yukarı havzalarda tedbir alınması gereği ortaya çıkmış ve 7 adet bent inşaatı yapılmıştır. Bu bentler ile aslında Sera Gölü'nü doldurup, kirleten unsurların birçoğu ortadan kaldırıldı. Buna rağmen ince yapılı malzemeler, yağışlar ve havzadaki kötü kullanımlar sebebiyle göle kadar ulaşıyor. Her ne kadar idari imkanlarımızla makineli çalışmalar yapsak da bunlar aylarca sürdüğü için, sürdürülebilir ve ekonomik olmamakta. Bu nedenle kalıcı çözüme ulaşıp, temizliği kolaylaştırabilmek için 'çökeltim havuzu' yapmamız zaruri oldu" dedi.

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'EŞSİZ GÜZELLİĞİNİ KORUMAYI HEDEFLİYORUZ'

Projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu kaydeden Kılıçaslan, "Daha önce herhangi bir gölün korunması için 'çökeltim havuzu' projesi yapılmamıştı; ilk olacak. İnce taneli malzemelerin, suyun hızını azaltıp çökeltilmesini sağlayacak 'çökeltim havuzu' projesi gerçekleştirdik. Havuzumuz 3 gözden oluşuyor. Zemin iyileştirmesi ile birlikte yaptık. Suyun hızı düşünce askıdaki malzemeler düşüp, su göle girmeden önce çökelecek. Aynı zamanda yapacağımız bariyerle de havzadaki yerleşim yerlerinden atılan yüzer çöpler burada tutulup, gölde kirliliğe neden olmayacak. Sera Gölü'nün eşsiz güzelliğini korumayı ve bu yıl içinde tesisimizi tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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'DİĞER GÖLLERE MODEL OLACAK'

İhtiyaç halinde diğer göllerde de 'çökeltim havuzu' yapılabileceğini aktaran Kılıçaslan, "Uzungöl'de yukarıda yaptığımız tersip bentleri ile rüsubi malzemeyi tutabiliyoruz. Ancak burada sadece rüsubi malzemeyi tutmak yeterli olmuyor. Burada ince malzemeler ve çöplerin de tutulması ihtiyacı ortaya çıktı. Başka göllerde de bu ihtiyaç zaruri duruma geldiğinde, yine böyle bir projenin yapılması gerekebilir. Hedefimiz; göle giren malzemenin minimum yüzde 80'ini tutmak üzerine. Yine belli bir kısım geçme ihtimali olacaktır ama idari imkanlar ile temizlik çalışmaları yapıyoruz. Gölü temizlemek, herhangi bir dere yatağını temizlemek gibi değil" dedi. (DHA)