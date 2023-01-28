Şentop’tan Erdoğan’ın adaylık yorumu: ‘Birinci dönemidir ikinci kez aday olur’

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağı tartışmalarına ilişkin, “2018’den itibaren bütün vatandaşlara yeniden 2 defa seçilme hakkı tanınmıştır. Tereddütsüzdür, hukuki bir tartışma yoktur. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedüre göre olur. Önceki dönemde cumhurbaşkanlığı yapmış olanlara da bu imkan tanınmıştır. Anayasa’nın 101’inci maddesi değiştirildi, 101 ve 102’nci madde birleştirilerek tek bir madde halinde yazıldı. Orada, cumhurbaşkanı aday gösterilmesiyle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı” diye konuştu.



FESİH OLMAZ



Şentop, ‘Cumhurbaşkanı seçim kararı alırsa Meclis feshedilir’ tartışmalarıyla ilgili de “Meclis’in feshi söz konusu değildir. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınır. Bu kararı Meclis de alabilir, Cumhurbaşkanı da alabilir” dedi.



Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum da “2023’te yapılacak olan seçim ikinci başkanlık seçimidir. İkinci başkanlık seçimi olduğundan da Cumhurbaşkanı’nın ikinci kez aday olması da anayasal haktır” ifadelerini kullandı.



