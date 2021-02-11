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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 23:34 | Son Güncelleme:

Şentop'tan ABD'li senatörlere mektup tepkisi

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Şentop'tan ABD'li senatörlere mektup tepkisi
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'deki senatörlerin Biden'a yazdığı Türkiye mektubuna sert tepki gösterdi. Şentop, "FETÖ ile mücadele konusunda bir rahatsızlıkları var" dedi.

Şentop açıklamasında, "Bu metni okuduğunuzda, içinde ismi de geçiyor, FETÖ'nün, önemli bir vitrin ismi üzerinden bu senatörlere bir çalışma yaptığını, belki de bu metni hazırladığını ve ellerine verdiğini tahmin edebilirsiniz. FETÖ ile mücadele konusunda bir rahatsızlıkları var" dedi.

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