Senin gibi baba olmaz olsun

Bir süre sonra Ümmü Gülsüm A., boşanma kararı aldı, durumu babasına anlattı. Dursun kızının bu kararına karşı çıkınca tartışma çıktı. Tartışmanın ardından bu kez de baba evini terk eden Ümmü Gülsüm A., sığınma evine yerleşti. İsa Dursun, 18 Ağustos’ta kızını bularak eve getirdi. Baba ile kızı arasında tartışma çıktı.

Dursun, kızını dövüp, binanın 2’nci katındaki daireye yerleştirerek kapıyı kilitledi. Ümmü Gülsüm A.’yı kardeşleri görmek istedi. Çocuklarının ısrarı üzerine öfkelenen Dursun, yanında taşıdığı bıçakla kızını önce göğsünden, ardından da boğazından bıçakladı. Evdekilerin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ümmü Gülsüm A., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Dursun ise gözaltına alındı. Hastanede tedavisi devam eden Ümmü Gülsüm A.’nın ilk ifadesinde, babasından şikâyetçi olduğunu söylediği belirtildi. Adliyeye sevk edilen İsa Dursun tutuklandı.

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