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Senet çetesine operasyon: 2 tutuklama

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#İzmir#Senet#Çete
Senet çetesine operasyon: 2 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 09:54

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde silah zoruyla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesinde bir kişiye silah zoruyla senet imzalatıldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Görgü tanıkları ifadeleri ile güvenlik kameraları incelenmesinin ardından tespit edilen 4 şüpheliye yönelik önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 52 boş senet, 1 pompalı tüfek, 100 fişek ve delil niteliği taşıyan çok sayıda belge ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kürşat Çakan ile Anılcan Oto tutuklanırken, F.A. ile O.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#İzmir#Senet#Çete

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